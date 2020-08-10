В Бурятии СУЭК меняет осетров на уголь

Разрез «Тугнуйский» выпустил молодь осетров в главный приток Байкала - Селенгу
Забота об окружающей среде и рациональное природопользование – неотъемлемые составляющие экологической культуры Сибирской угольной энергетической компании. В Бурятии угольный разрез «Тугнуйский», входящий в состав СУЭК, выпустил молодь осетров в главный приток Байкала – реку Селенгу, сообщили в пресс-службе СУЭК.
Разрез «Тугнуйский» ведет большую работу по охране окружающей среды и выполняет все необходимые природоохранные мероприятия. Предприятие оказывает помощь и финансовую поддержку нескольким заповедникам: Баргузинскому заповеднику, Забайкальскому национальному парку, визит-центру «Байкал заповедный», «Алтачейскому заказнику» для приобретения кормов и содержания животных.
А также принимает участие в искусственном воспроизводстве биоресурсов. В 2019 году в бассейн озера Байкал было выпущено 35 000 мальков осетра. В текущем сезоне произведен выпуск 43 500 штук молоди осетра байкальского средней штучной навеской не менее 1,2 грамма в реку Селенга.
Природоохранное мероприятие проводилось в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам по проекту разработки Никольского каменноугольного месторождения производственной мощностью 15 миллионов тонн угля в год.
Учет выпускаемого осетра велся на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии. Выпуск контролировался специалистами Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Байкальского филиала Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.
Как сообщал «Номер один», ранее тысячу мальков байкальского осетра выпустили в Селенгу сотрудники еще одной «дочки» СУЭК - «Тугнуйского погрузочно-транспортного управления» (СУЭК) .
Фото: СУЭК
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