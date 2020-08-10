В Бурятии еще три кафе закрыли за грубейшие нарушения «антиковидных» правил

В заведениях не было даже туалетов и раковин для мытья рук





В Прибайкальском районе Бурятии суд на 90 суток приостановил работу трех предприятий общественного питания в селах Горячинск и Турунтаево в связи с выявленными грубейшими нарушениями.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в кафе «Летняя беседка» (Горячинск), кафе «Подлеморье» (Турунтаево) и закусочной «Пирожковая» (Горячинск) не проводился на постоянной основе контроль температуры тела при входе работников. Персонал всех кафе не был обеспечен достаточным количеством масок. Не делалась качественная уборка с применением дезинфицирующих средств с кратностью каждые два часа, отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств. Работники кафе за 5 дней до открытия не прошли медицинский осмотр, подтверждающий, в том числе, отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией.Кроме того, в кафе «Летняя беседка» и закусочной «Пирожковая» для посетителей и персонала не были созданы условия для соблюдения личной гигиены: фактически в кафе отсутствовали туалет и раковины для мытья рук. Кафе «Летняя беседка» в нарушение требований работало с 21:00 до 3:00 часов ежедневно.Также в закусочной «Пирожковая» и кафе «Подлеморье» отсутствовали устройства для обеззараживания, умывальники не были оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.Вдобавок к этому, в «Подлеморье» не была обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе в кафе и в местах общего пользования, не соблюдалось социальное дистанцирование.Фото: Роспотребнадзор Бурятии