В Улан-Удэ голову Терешковой вернули на место

Неизвестные вандалы передвинули бюст первой в мире женщине-космонавту





Сегодня утром в Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству вернули в исходное положение бюст Валентины Терешковой, который неизвестные вандалы развернули в сторону.

Как сообщили в мэрии, памятник выполнен из стекловолокна и покрашен бронзовой краской, весит он примерно 20 кг и держится за счет металлической шпильки, идущей по вертикальной оси.«После окончания дождей скульпторы выедут на место и проведут работу по закреплению основания бюста. Прорабатывается вопрос об установлении над территорией возле памятника постоянного видеонаблюдения», сообщили в администрации города.Напомним, в марте этого года депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила поправку об обнулении сроков президента после принятия новой Конституции.Бюст Валентины Терешковой на улице ее же имени появился в Улан-Удэ в августе 2016 года. Открытие памятника состоялось накануне 350-летия столицы Бурятии.Фото: «Номер один»