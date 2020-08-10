В Бурятии сельский детсад отремонтировали по решению суда

Его территория теперь освещена, а в кухне хватает посуды для обедов



В Бурятии судебные приставы обязали муниципалитет и администрацию детского сада «Хараасгай» села Жаргаланта Селенгинского района устранить грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. С таким требованием в суд обратились представители республиканского управления Роспотребнадзора после проверки исполнения ранее выданного предписания.



Как стало известно из судебного решения, в адрес дошкольного учреждения уже выносились предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, однако данные предписания не выполнялись в связи с отсутствием денег. В результате, Гусиноозерским городским судом вынесено решение, обязывающее администрацию Селенгинского района профинансировать работы по ремонту детского сада.



В рамках исполнительного производства администрация детского сада приступила к исполнению судебного решения после вручения судебным приставом требования и предупреждения об административной и уголовной ответственности. Территорию детского сада оснастили наружным электрическим светом, пищеблок оборудовали системой отопления, в буфетной устранили течь, в спальных помещениях и туалетных комнатах освещение привели до уровня нормы.Также были приобретены дополнительные бытовые электропечи и недостающий минимум кухонной посуды.



На сегодняшний день решение суда, направленное на устранение нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии детей, исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Фото: egov-buryatia.ru

