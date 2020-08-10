Наталья Уланова стала судьей

Она вошла в жюри престижной музыкальной премии Russian World Music Awards



Художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Уланова вошла в состав девяти членов жюри престижной музыкальной премии Russian World Music Awards, сообщили в минкультуры республики.



Премия Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. Вот уже пять лет организаторы и учредители Russian World Music Awards поддерживают и мотивируют тех профессиональных музыкантов, чье творчество не вписывается в современный стандарт популярной музыки, а черпает вдохновение в глубинных традициях этнической культуры России.



«Мне предложили стать членов жюри этой премии уже давно, но в связи с пандемией были не ясны сроки проведения. Сейчас стартовал прием заявок на премию Russian World Music Awards. И я призываю всех желающих подать заявки. Эта премия отличная возможность заявить о себе нашим молодым артистам и коллективам, которые работают в области этнической музыки», - рассказала Наталья Уланова.



Отправить заявки на участие можно на сайте russianworldmusicawards.ru до 30 сентября.



На суд жюри предоставляются музыкальные коллективы в номинациях: «Лучший этномузыкальный проект», «Лучший экспериментальный проект», «Лучший аутентичный проект», «Лучший новый проект», «Приз зрительских симпатий», «Лучший журналист», «За вклад в развитие этномузыки России».

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Голосование проводится с участием девяти членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в области народной музыки из различных стран мира:



Эрик Муке, Deep Forest, Франция%

Дина Башкирова, фестиваль «Крутушка», Россия;

Уилли Клопоттек, радиопередача Mondophon, Люксембург;

Наталия Уланова, фестиваль «Голос кочевников», Россия;

Ли Чжон Хун, шоукейс фестиваль Seoul Music Week, Южная Корея;

Жан Кастеев, фестиваль «The spirit of Tengri», Казахстан;

Георгос Маркакис, Kosmos radio, Греция;

Ольга Ситникова, фестиваль «Протока», Россия;

Михаил Чащин, этнофестиваль «Небо и Земля», Россия.



Фото: «Номер один»



