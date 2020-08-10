В Бурятии около 40 % детских площадок небезопасны

Требования к площадкам ужесточил новый технический регламент Евразийского экономического союза



В Бурятии около 40 % ранее возведенных детских площадок не соответствуют новым требованиям по тем или иным параметрам. «Это стало ясно после проведенной полной инвентаризации этих сооружений и после того, как в России с 1 июня 2020 года вступил в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок», - сообщил первый замминистра строительства республики Евгений Коркин.



Он отметил, что ряд введенных требований действовал еще с 2013 года, но они считались необязательными. Сейчас же все производители обязаны пройти сертификацию, а также сертифицировать сами детские площадки в рамках нового ГОСТа.



«Требования стали жестче, все продумано до мелочей: от покрытия до всех элементов. Например, качели на жестких металлических трубах вместо цепочек не допускаются. Тоннели, игровые домики и другие закрытые пространства должны иметь не менее двух выходов, чтобы взрослый мог быстро и удобно вытащить оттуда ребенка и оказать помощь», - говорит Евгений Коркин.



Теперь каждый элемент детской площадки должен быть оборудован табличкой, которая говорит о правилах пользования, возрастных группах, имеет номера телефонов службы спасения, скорой помощи и эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования, несчастных случаев.



«Эксперты будут это проверять, а также то, что в щелях площадки не застрянет палец, рука, голова ребенка и не может ли он туда провалиться целиком. Проверят и состав материалов, из которых сделаны детские городки (предполагается тестировать их на наличие 22-х химических элементов) - конструкции не должны быть токсичными, радиоактивными, должны быть стойкими к горению, без выделения ядовитых паров. Запрещены материалы, которые могут стать благоприятной средой для развития микроорганизмов, например, накладки из мягкого покрытия, впитывающего влагу», - отмечает Евгений Коркин.



Замминистра подчеркивает, что новые правила не будут распространяться на уже существующие площадки, а также на те сооружения и изделия, безопасность которых регламентируется отдельными нормативными правовыми актами. Демонтировать их в один момент тоже никто не собирается.



«Сейчас эксперты разрабатывают механизм вывода старых площадок из эксплуатации. Он в процессе обсуждения. Замена произойдет постепенно. Может быть, в рамках нашего проекта «Формирование комфортной городской среды» будет какой-то раздел для приведения их в соответствие», - предполагает он.



Этот проект входит в нацпроект «Жилье и городская среда». В этом году он предусматривает благоустройство 111 общественных и 120 дворовых территорий.



«На эти цели предусмотрено финансирование в размере 283,6 миллиона рублей, из которых 5,671 миллиона - из республиканского бюджета и 277 тысяч - из местного. К сожалению, участие в проекте могут принять только поселения с населением более тысячи человек. Сейчас завершены работы по 17 общественным и 39 дворовым территориям на сумму 71,8 миллиона рублей. Дворовые территории обустраивают стандартно, а общественные в зависимости от фантазии жителей, что и делает проект уникальным, как и сами объекты», - уточняет Евгений Коркин.



По словам замминистра строительства Бурятии, около 30 % всех общественных территорий возводятся руками граждан с использованием закупленных площадок, ограждений и т. д. Это вырабатывает у них бережное отношение. В ближайшем будущем мы увидим эти и другие проекты, в том числе детские площадки, соответствующие новому регламенту, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



