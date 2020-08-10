Житель Улан-Удэ лишился квартиры из-за самовольно построенного балкона

Добровольно сносить постройку владелец жилья не стал





В России еще в прошлом году была ужесточена ответственность за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений. Как сообщила сегодня на брифинге заместитель руководителя Госстройжилнадзора, начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева, за перепланировку и порчу жилого помещения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 2,5 тыс рублей.

Также выдается предписание об устранении нарушений. Если оно не исполнено, то снова назначается штраф, кроме того материалы проверки направляются в орган местного самоуправления, который принимает решение об обращении в суд для продажи с публичных торгов.







- Если гражданин не привел свое помещение в первоначальное состояние или не узаконил свою перепланировку, таким образом не исполнив предписание надзорного органа, в таком случае он может лишиться своего жилого помещения. Такой прецедент произошел в Бурятии в июле текущего года. В ходе надзора выяснилось, что владелец жилья незаконно пристроил балкон. Было выдано предписание о приведении помещения в первоначальное состояние, которое владелец не исполнил. В связи с этим, Октябрьским районным судом принято решение о продаже с публичных торгов этого жилья. Квартира будет продана на публичных торгах, средства преданы собственнику помещения с удержанием затрат на судебные издержки и работы по приведению объекта в первоначальное состояние, - отметила Ирина Ахандаева.







Перепланировка в жилых домах регулируется главой №4 Жилищного кодекса, которая указывает какие документы необходимо подавать для переустройства и перепланировки жилого помещения. Для того, чтобы гражданин смог произвести перепланировку или узаконить уже проведенные работы, необходимо подать документы в орган местного самоуправления, в том числе, можно оформить документы через Многофункциональный центр. Также есть возможность узаконить уже произведенную перепланировку в судебном порядке. При этом, узаконить нельзя такое помещение, в котором были затронуты интересы и права других граждан, уменьшена квадратура жилого помещения, а также повреждены несущие конструкции здания, перенесен санузел, установлено вмешательство в работу системы вентиляции и других инженерных систем.Всего в 2019 году специалисты Госстройжилнадзора произвели более 70 проверок в многоквартирных жилых домах. За 6 месяцев 2020 года по сообщениям муниципалитетов, управляющих организаций и жалобам местных жителей произведено порядка 40 выездов на места.«Практически каждая вторая жалоба подтверждается, и устанавливаются нарушения в части незаконной перепланировки», - резюмировала замруководителя Госстройжилнадзора.Фото: пресс-служба правительства Бурятии