Житель Улан-Удэ лишился квартиры из-за самовольно построенного балкона

Добровольно сносить постройку владелец жилья не стал
В России еще в прошлом году была ужесточена ответственность за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений. Как сообщила сегодня на брифинге заместитель руководителя Госстройжилнадзора, начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева, за перепланировку и порчу жилого помещения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 2,5 тыс рублей.
Также выдается предписание об устранении нарушений. Если оно не исполнено, то снова назначается штраф, кроме того материалы проверки направляются в орган местного самоуправления, который принимает решение об обращении в суд для продажи с публичных торгов.
- Если гражданин не привел свое помещение в первоначальное состояние или не узаконил свою перепланировку, таким образом не исполнив предписание надзорного органа, в таком случае он может лишиться своего жилого помещения. Такой прецедент произошел в Бурятии в июле текущего года. В ходе надзора выяснилось, что владелец жилья незаконно пристроил балкон. Было выдано предписание о приведении помещения в первоначальное состояние, которое владелец не исполнил. В связи с этим, Октябрьским районным судом принято решение о продаже с публичных торгов этого жилья. Квартира будет продана на публичных торгах, средства преданы собственнику помещения с удержанием затрат на судебные издержки и работы по приведению объекта в первоначальное состояние, - отметила Ирина Ахандаева.
Всего в 2019 году специалисты Госстройжилнадзора произвели более 70 проверок в многоквартирных жилых домах. За 6 месяцев 2020 года по сообщениям муниципалитетов, управляющих организаций и жалобам местных жителей произведено порядка 40 выездов на места.
«Практически каждая вторая жалоба подтверждается, и устанавливаются нарушения в части незаконной перепланировки», - резюмировала замруководителя Госстройжилнадзора.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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