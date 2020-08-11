«Сибцем» окажет помощь Каменскому дому детского творчества

Планируется обновить сцену и зрительный зал на 200 посадочных мест, приобрести и установить кресла







Управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Владимир Кличко и глава Кабанского района Алексей Сокольников подписали договор благотворительного пожертвования, в соответствии с которым компания «Сибирский цемент» направит около 1,8 миллиона рублей на капитальный ремонт Каменского дома детского творчества.



Согласно документу, в учреждении планируется обновить сцену и зрительный зал на 200 посадочных мест, приобрести и установить кресла. Подрядная организация для выполнения работ уже определена, начало ремонта намечено на середину августа, сообщает пресс-служба холдинга.



Напомним, ранее холдинг уже оказывал Дому детского творчества финансовую помощь: в рамках договора, заключенного в 2018 году, муниципальному образованию «Кабанский район» выделено около 3 миллионов рублей для капремонта кровли детского учреждения.



«Более десятка лет компания «Сибирский цемент» содействует решению острых социально-экономических и других вопросов в регионах присутствия, в том числе и в Бурятии, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Каменский дом детского творчества располагается в здании бывшего клуба «Цементник», построенного в 1952 году по инициативе Тимлюйского цемзавода. Современная образовательная организация играет важную роль в жизни многих каменчан, ее посещают дети работников нашего предприятия. Принимая во внимание все эти факты, мы чувствуем особую ответственность за поддержание объекта в надлежащем состоянии и вносим свой вклад в общее дело».



Фото: «Сибцем»

