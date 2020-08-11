В Бурятии чиновники не хотели признавать разваливающийся дом аварийным

Прокуратуре пришлось обращаться в суд





Прокуратура Бурятии выявила нарушения жилищного законодательства в работе администрации сельского поселения «Тарбагатайское».

«Дом, расположенный по ул. Гагарина в селе Тарбагатай, в соответствии с актом обследования помещения в 2017 году межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу. В нарушение жилищного законодательства администрация сельского поселения своевременно не приняла решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района направил в суд иск к администрации с требованием принять необходимые меры по признанию дома аварийным и определить сроки расселения жильцов.Суд требования прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.Фото: pixabay.com