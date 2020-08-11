В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав

В марте этого года мужчину поставили на учет в наркодиспансере
В Бурятии прокуратура через суд лишили водительских прав 47-летнего жителя села Хоринск. Как выяснилось, в марте 2020 года мужчина был поставлен на учет в наркодиспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
Несмотря на наличие медицинских противопоказаний, сельчанин продолжал пользоваться водительскими правами, создавая угрозу безопасности дорожного движения.
Прокуратура района направила в суд иск о лишении мужчины водительских прав. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
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