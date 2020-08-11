«Надоело слушать бред по медведю»

Директор «Заповедного Подлеморья» о вирусном видео расстрела косолапого якобы на Байкале



Надоело слушать этот бред по медведю. Человек, хотя бы раз побывавший в Чивыркуйском заливе, сразу с уверенностью скажет, что это не Забайкальский национальный парк, написал сегодня на своей странице в Facebook директор «Заповедного Подлеморья» (объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника) Михаил Овдин.



«По моему мнению это либо Якутия, либо Магаданская область, видео отношения к Байкалу точно не имеет... Сила фейков растет, маразм крепчает», - добавил он в своем комментарии.



Напомним, на минувшей неделе в соцсетях распространили видео, в котором показывается бегущий по берегу некоего водоема медведь, которого напугала преследующая его лодка. Затем косолапый плывет к лодке с людьми. Один из пассажиров лодки хладнокровно расстреливает хозяина тайги выстрелом в голову, констатируя, что мишка «слишком агрессивный».



В комментарии утверждалось, что инцидент произошел в Бурятии, в Чивыркуйском заливе, который является частью Забайкальского национального парка. Проверка Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры исключила эту версию. «Местность, где произошло событие, ошибочна названа автором Чивыркуйским заливом, данная территория не входит в границы Забайкальского национального парка, не относится к особо охраняемой территории. Исходя из имеющихся видеоматериалов место совершения правонарушения установить не представляется возможным», - сообщила пресс-служба надзорного органа.



Между тем, дело дошло до «самого верха».



Охотников, расстрелявших медведя в упор на Байкале, необходимо привлечь к уголовной ответственности, заявил бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, сообщил «Интерфакс».



«Сегодня смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили... Причём абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит», - сказал он на встрече с молодыми кандидатами от «Единой России».



По его словам, «если это просто стрельба для развлечения, то нужно найти этих охотников и привлечь к уголовной ответственности».



Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тут же проинформировал своего партийного босса о том, что от партии направлены необходимые запросы в связи с ситуацией по расстрелу медведя на Байкале.



Что ж, все правильно наказать охотников надо. Только вот Бурятия здесь, как говорится, не при делах, хотя в видео все еще гуляет по сетям с упоминанием именно Бурятии. Так что, возмущение Михаила Овдина вполне оправданно.



Фото:Сводка 38/скриншот

