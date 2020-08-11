В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4475

Суточный прирост числа заболевших коронавирусом - плюс 31 человек



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4475. Это на 31 случай больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ - 2523 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3748 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 31 нового случая COVID-19: семь человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 901 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 313 больных. Из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 370 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся девять человек, старше 65 лет - шесть на ИВЛ двое больных, старше 65 - один.



В четырех обсерваторах находятся 45 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1211 человек, с нарастающим итогом – от 255 701 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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