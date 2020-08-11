11.08.2020
ФАС признала Apple злоупотребившей доминирующим положением

ФАС признала Apple злоупотребившей доминирующим положением

Компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения  приложений родительского контроля

Федеральная антимонопольная служба 10 августа завершила рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении Apple Inc. (головная компания Apple, США) по заявлению АО «Лаборатория Касперского», сообщила пресс-служба ФАС.

В ходе расследования установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store.

Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.

Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS.

Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple.

Компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения. «Доступ в магазин приложений App Store – единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок», - отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Фото: pixabay.com
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