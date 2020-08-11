ФАС признала Apple злоупотребившей доминирующим положением

Компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения приложений родительского контроля



Федеральная антимонопольная служба 10 августа завершила рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении Apple Inc. (головная компания Apple, США) по заявлению АО «Лаборатория Касперского», сообщила пресс-служба ФАС.



В ходе расследования установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store.



Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.



Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения «Screen time» (Экранное время) компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.



Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS.



Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple.



Компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения. «Доступ в магазин приложений App Store – единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок», - отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.



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