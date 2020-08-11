В Бурятии за полгода умерло 32 младенца

Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года





В Бурятии коэффициент рождаемости составил 12,3 новорожденных в расчёте на 1000 жителей, что ниже уровня соответствующего периода 2019 года на 0,3 промилле, сообщили в Бурятстате.

Увеличение рождаемости наблюдалось в 9 районах, при этом наибольший рост отмечен в Бичурском (на 16,1%), Северо-Байкальском (на 14,6%) и Еравнинском (на 10,5%) районах.Коэффициент смертности снизился с 11,6 до 10,5 умерших на 1000 населения.Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кижингинском и Мухоршибирском районах (более 15 умерших на 1000 населения).В возрасте до 1 года умерло 32 младенца. Коэффициент младенческой смертности уменьшился с 6,3 до 5,1 на 1000 родившихся.Фото: pixabay.com