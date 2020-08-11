В Бурятии заключены более 1000 договоров «дальневосточной ипотеки»

Общая сумма выданных средств жителям республики превысила 2,5 миллиарда рублей



В Бурятии на получение «дальневосточной ипотеки» заключено 1084 договора на общую сумму 2,54 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Республика по этим показателям находится на четвертом месте среди регионов ДФО.



Всего, по данным АРЧК, на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9 422 договора на получение «дальневосточной ипотеки». Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти. За прошедшую неделю количество новых обращений на получение льготного кредита составило без малого 950, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 33 миллиарда рублей. Большинство заявок на получение льготной ипотеки под 2% поступает от молодых семей.



«Правительство России совместно с институтами развития Дальнего Востока, финансовыми организациями и органами власти на местах работают над тем, чтобы сделать условия программы «Дальневосточная ипотека» более доступными, - прокомментировал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат. – На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая «дальневосточную ипотеку», с 20% до 15%, реализовав инициативу, с которой ранее выступило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с АРЧК. Банк ВТБ с 5 августа снизил ставку для клиентов, приобретающих недвижимость по программе «Дальневосточная ипотека», с 2% до рекордно низкого значения – всего 1%. Эти новые меры поддержки работают на улучшение уровня жизни людей, работают на результат».

Рост количества одобренных заявок по программе наблюдается даже в тех регионах, где «дальневосточная ипотека» показала медленный старт. Так, по Камчатскому краю рост количества одобренных договоров за прошедший июль месяц составил 15%.



Программа становится доступнее. Помимо банка ВТБ, снизившего с 5 августа ставку по «Дальневосточной ипотеке» с 2% до 1%, Банк ДОМ. РФ снизил ставку до 1,6% годовых для заемщиков, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать у менеджера банка. Эта выписка также освобождает от необходимости предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки.



Аналогичная ставка действует в «Азиатско-Тихоокеанском банке» для заемщиков, работающих в бюджетной сфере и участников зарплатного проекта. На ставку в размере 1,8% годовых по программе «Дальневосточная ипотека» могут рассчитывать заемщики, оформившие заявку онлайн на сайте банка ДОМ.РФ, но не имеющие возможности подтвердить свой доход справкой из Пенсионного фонда РФ. В Сбербанке при использовании сервиса «Электронная регистрация» заемщик может оформить кредит по сниженной ставке 1,7% годовых. Электронная регистрация позволяет отправить документы на регистрацию права собственности и получить их без посещения МФЦ и Росреестра.



АРЧК при поддержке минвостокразвития России работает по упрощению условий «дальневосточной ипотеки» для участников программы «Дальневосточный гектар»: Агентством разработано предложение досрочно передавать участок в собственность в случае передачи его в залог. Это предложение уже одобрено на уровне правительства Российской Федерации. Кроме того, предлагается снизить сам объем залогового имущества – по этому направлению ведется работа с банками.



Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 15%. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей, он выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 13 банков, причем пять банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства, и ещё три банка намерены начать оказывать такую услугу с третьего квартала текущего года. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.



Решение о внедрении в ДФО ипотеки 2% принял президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. А 7 декабря 2019 года постановлением правительства Российской Федерации утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».



Фото: minvr.gov.ru

