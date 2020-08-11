Мужчины и женщины Бурятии все хуже уживаются друг с другом

Число разводов в республике растет





В январе–июне 2020 года в республике зарегистрировали брак 1695 пары и 1390 пар его расторгли, сообщает Бурятстат.

Отмечено ухудшение показателя соотношения числа браков и разводов. Если в январе–июне 2019 года на 100 браков приходилось 75 разводов, то в 2020 году их стало уже 82.В чем причины негативной тенденции, в Бурятстане не сообщили. Не исключено, что рост числа разводов произошел из-за коронавируса и вызванных им последствий: длительной самоизоляцией, ростом безработицы и общим ухудшением материального положения семей.Фото: pixabay.com