В Бурятии ищут 41-летнего жителя Улан-Удэ

Он ушел из дома в 123-м микрорайоне 19 июля и не вернулся
В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается Аркадий Хормонов, 1979 года рождения, который 19 июля ушел из дома в 123-м микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Предположительно мог поехать на попутных автомашинах в поселок Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Приметы: азиатской внешности, рост около 170 см, на вид около 40 лет, среднего тело сложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: камуфлированный костюм, кроссовки черного цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшем, либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: или 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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