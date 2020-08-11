В Бурятии ищут 41-летнего жителя Улан-Удэ

Он ушел из дома в 123-м микрорайоне 19 июля и не вернулся

В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается Аркадий Хормонов, 1979 года рождения, который 19 июля ушел из дома в 123-м микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Предположительно мог поехать на попутных автомашинах в поселок Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Приметы: азиатской внешности, рост около 170 см, на вид около 40 лет, среднего тело сложения, волосы темные, глаза карие.Был одет: камуфлированный костюм, кроссовки черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем, либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: илиФото: pixabay.com и МВД по Бурятии