Власти Бурятии пока не будут открывать бассейны

Вопрос отложен до улучшения ситуации с коронавирусом
Бассейны в Улан-Удэ пока открываться не будут. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- Вопрос будет рассматриваться позже, показатели распространения инфекции не позволяют вводить новые послабления режима ограничительных мероприятий, прокомментировали в Роспотребнадзоре Бурятии.
Напомним, неделю назад на заседании оперштаба председатель Комитета по социальной политике Хурала Бурятии Игорь Марковец предложил официально разрешить спортсменам проводить занятия организованными группами до 30 человек на спортивных площадках в парках, а также возобновить работу аттракционов в парках. Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что бассейны до сих пор закрыты, в то время как общественные бани работают.
- Надо дать возможность людям заниматься спортом в бассейне, пусть и в ограниченном количестве, с контролем температуры, соблюдением других мер, - сказал он.
Фото: «Номер один»
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