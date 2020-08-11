Игорь Кобзев стал узнаваемым в Иркутской области

Почти 70% жителей региона допускают для себя возможность голосовать за него на выборах губернатора



Уровень декларируемой явки на предстоящих выборах губернатора Иркутской области составляет 70%, причем 49% респондентов говорят о крайней степени уверенности, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Уровень спонтанной информированности жителей Иркутской области о временно исполняющем обязанности губернатора растет: в середине апреля правильно фамилию врио губернатора называли 49% опрошенных. В начале августа доля информированных увеличилась на 14% и составила 63%.



При ответе на закрытый вопрос 85% заявили, что знают, кто является главой региона (с апреля эта группа выросла на 5%). Уровень узнаваемости остальных потенциальных кандидатов на пост губернатора области существенно ниже: второе и третье места в рейтинге известности занимают Михаил Щапов, КПРФ (27%) и Лариса Егорова, «Справедливая Россия» (23%).



Допускают для себя возможность проголосовать за Игоря Кобзева более половины опрошенных (69%). Отношение к Игорю Кобзеву — положительное: почти две трети жителей Иркусткой области считают, что он знает проблемы области (63%, с апреля +10%). Обратного мнения придерживаются 14% опрошенных.



Более половины жителей области (54%) считают, что он способен отстаивать интересы области перед федеральными властями (+6% с апреля), не согласны с этим 16% жителей.



Почти половина опрошенных (49%) придерживаются мнения, что врио губернатора стремится решать проблемы простых людей (+5% с апреля), не поддерживают это мнение 22% жителей. Почти половина жителей (46%) считают, что он стремится разобраться во всех вопросах, вникает в детали (+8% с апреля), не согласны с этим 15%. Он выполняет свои обещания — полагают 45% (+7 п.п. с апреля), не считают так 14%.



Врио губернатора старается поступать по совести при решении важных вопросов — согласны с этим утверждением 58% жителей (+3% с апреля), не думают так 12%. Игорь Кобзев уважает людей (55%, с апреля +4%), обратного мнения придерживаются 7%. Столько же (7%) считают его несправедливым руководителем, а справедливым управляющим его видит почти каждый второй проживающий в Иркутской области (48%, +5%).



Фото: irkobl.ru

Уровень декларируемой явки на предстоящих выборах губернатора Иркутской области составляет 70%, причем 49% респондентов говорят о крайней степени уверенности, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные опроса жителей Иркутской области о предстоящих выборах губернатора региона. Показатель стабилен, в апреле о намерении принять участие в голосовании заявляли столько же (70%).Уровень спонтанной информированности жителей Иркутской области о временно исполняющем обязанности губернатора растет: в середине апреля правильно фамилию врио губернатора называли 49% опрошенных. В начале августа доля информированных увеличилась на 14% и составила 63%.При ответе на закрытый вопрос 85% заявили, что знают, кто является главой региона (с апреля эта группа выросла на 5%). Уровень узнаваемости остальных потенциальных кандидатов на пост губернатора области существенно ниже: второе и третье места в рейтинге известности занимают Михаил Щапов, КПРФ (27%) и Лариса Егорова, «Справедливая Россия» (23%).Допускают для себя возможность проголосовать за Игоря Кобзева более половины опрошенных (69%). Отношение к Игорю Кобзеву — положительное: почти две трети жителей Иркусткой области считают, что он знает проблемы области (63%, с апреля +10%). Обратного мнения придерживаются 14% опрошенных.Более половины жителей области (54%) считают, что он способен отстаивать интересы области перед федеральными властями (+6% с апреля), не согласны с этим 16% жителей.Почти половина опрошенных (49%) придерживаются мнения, что врио губернатора стремится решать проблемы простых людей (+5% с апреля), не поддерживают это мнение 22% жителей. Почти половина жителей (46%) считают, что он стремится разобраться во всех вопросах, вникает в детали (+8% с апреля), не согласны с этим 15%. Он выполняет свои обещания — полагают 45% (+7 п.п. с апреля), не считают так 14%.Врио губернатора старается поступать по совести при решении важных вопросов — согласны с этим утверждением 58% жителей (+3% с апреля), не думают так 12%. Игорь Кобзев уважает людей (55%, с апреля +4%), обратного мнения придерживаются 7%. Столько же (7%) считают его несправедливым руководителем, а справедливым управляющим его видит почти каждый второй проживающий в Иркутской области (48%, +5%).Фото: irkobl.ru