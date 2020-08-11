В Бурятии пустеют три района

В них наблюдается значительная естественная убыль населения





Как сообщает Бурятстат, за январь–июнь 2020 года органами ЗАГС республики зарегистрированы 6027 родившихся и 5130 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года число родившихся уменьшилось на 126 человек или на 2%, число умерших уменьшилось на 521 человек или на 9,2%. Естественный прирост населения составил 1,8 промилле (человек на 1000 населения) против 1,0 за аналогичный период 2019 года.

Естественный прирост населения наблюдался в 10 районах Бурятии. Из них наибольшее значение естественного прироста отмечено в Иволгинском (8,8 промилле), Окинском (8,1) и Еравнинском (6,0) районах.Значительная естественная убыль наблюдалась в Кабанском (-4,4 промилле), Северо-Байкальском (-3,1) и Курумканском (-3,0) районах.Фото: «Номер один»