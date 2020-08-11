Власти Улан-Удэ готовятся к наводнению

Поводом для беспокойства стали дожди в Монголии





Решением Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, председателем которой является мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на территории города введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составляет 165 см и, по данным синоптиков, подъем воды может продолжиться из-за сильных дождей на территории Монголии.

В настоящий момент специалисты Управления по ЧС администрации Улан-Удэ уточняют план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий в случае летнего паводка, порядок оповещения населения при угрозе и подтоплении территорий, проверяют и приводят в готовность силы и средства Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.Комитету городского хозяйства поручено обеспечить готовность техники, произвести отсыпку участка дороги в СНТ «Судостроитель» для недопущения затопления частного сектора паводковыми водами, организовать своевременный контроль за техническим состоянием систем жизнеобеспечения, обеспечить запасы горной массы, щебня и песчано-гравийной смеси для подсыпки требуемых подтопляемых территорий.⠀- Информация об уровне воды в реках Селенга и Уда, а также основных притоков Селенги поступает ежедневно. Наводнение не сможет прийти неожиданно – на Селенге от самой границы с Монголией находится несколько гидрологических постов, которые фиксируют подъем, - уточнили в Управлении по ЧС.Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге должен составлять не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. Сейчас уровень воды составляет 165 см. ⠀На реке Уда уровень воды составляет 103 см. При выходе на пойму 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀Фото: «Номер один»