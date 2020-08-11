Фермер из Бурятии ожидает рекордный урожай арбузов

В следующем году аграрий планирует приступить к выращиванию дыни





В Иволгинском районе Бурятии начался сбор арбузов. В этом году местный аграрий Дмитрий Вихрев планирует получить рекордный урожай для своего хозяйства – 150 тонн сладкой ягоды, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

Дмитрий Вихрев, агроном и предприниматель, живет в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. Начинал с одного гектара. В этом году решил отдать под арбузы четыре с половиной гектара земли. Он выращивают два основных сорта: ранний Бонта и более поздний Варда. Оронгойские поля, рассказал Дмитрий, особенные. Именно в этом месте вырастают самые ранние овощи.





По словам Дмитрия, несмотря на кажущуюся сложность выращивания экзотических ягод, никаких инноваций в работе они не используют. Трактор, рабочая сила и система капельного полива. Именно капельный полив позволяет выращивать арбузы в таких масштабах буквально на горе. Дмитрий специально выбрал место для полей на южной стороне склона, где больше солнца. Все это вкупе и дает такой хороший результат. Уже в следующем году аграрий планирует приступить к выращиванию дыни.







- Оронгойские арбузы обладают насыщенным вкусом и сочностью, ведь они созревают на корню. Привозные арбузы имеют другой вкус, потому что созревают по пути сюда, - поделился Дмитрий Вихрев.Фото: Минсельхоз Бурятии