Концентрация бензапирена в воздухе Улан-Удэ превысила ПДК в 30 раз

Мэрия Улан-Удэ и ТГК-14 объединяют усилия в борьбе за чистоту атмосферы



В 2020 году среднемесячная концентрация бензапирена в атмосферном воздухе Улан-Удэ превысила предельную допустимую концентрацию в 30,2 раза. Об этом заявил председатель Комитета городского хозяйства столицы Бурятии Сергей Гашев.



В администрации Улан-Удэ обсудили производственную программу по снижению выбросов в атмосферу объектов Улан-Удэнского энергетического комплекса. В совещании приняли участие представители исполнительных и территориальных органов власти, теплоэнергетики и общественники, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



В рамках проектного офиса «Воздух», созданного по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, рабочая группа займется вопросами повышения эффективности очистки выбросов объектов теплогенерации. В частности, эксперты оценят существующие системы очистки выбросов в атмосферу и их потребность в модернизации. Рассматривается вариант установки работающей в режиме реального времени системы слежения за соблюдением технологического режима на каждой трубе ТГК-14. Кроме того, будет разработана дорожная карта по проектированию и строительству теплотрасс и по производству бездымного полукокса на городских котельных.



По данным минприроды Бурятии, основными источниками грязного воздуха являются предприятия теплоэнергетики, котельные, печи частного сектора, автотранспорт и лесные пожары. В атмосферу города попадают вещества из 3467 промышленных источников загрязнения. Самыми значимыми предприятиями с точки зрения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (согласно данным Сводного проекта предельно-допустимых выбросов Улан-Удэ) являются: ТЭЦ-1 (более 33%), ТЭЦ-2 (19%), Улан-Удэнский энергетический комплекс (17,5%.), Улан-Удэнский авиационный завод (5%), «Улан-Удэстальмост» (4,4%), ЛВРЗ (2,1%).



«Защита атмосферы от тепловых выбросов должна быть направлена на снижение объёмов газовых выбросов. В том числе, необходимо применение методов, способов и средств, ограничивающих объемы выбросов газа и подачи его в промысловую газосборочную сеть; обеспечение соблюдения экологических нормативов проектируемыми объектами и сооружениями и максимально возможное изменение топливных режимов тепловых энергетических установок в пользу экологически чистых видов топлива и режимов его снижения», – отметил Сергей Гашев.



Представители ТГК-14 рассказали о проводимых экологических мероприятиях. С 2010-го по 2015-й год на ТЭЦ-1 заменены все золоуловители на эмульгаторы второго поколения с КПД 99%. На ТЭЦ-2 до 2024 энергетики заменят блочные циклонные уловители на эмульгаторы второго поколения. Это позволило снизить содержание загрязняющих веществ на источниках с 2011-го по 2019-й год на 35-40%.



«Несмотря на это, мы видим ухудшение состояния воздуха в Улан-Удэ. Готовы принять участие в работе проектном офисе со своими предложениями и специалистами. Есть наработки. Также в мероприятия предлагаем включить учет и отслеживание объемов влияния источников загрязнения в городе, включая мелкие котельные и частный сектор. На законодательном уровне рассмотреть возможность введения платы за выбросы загрязняющих веществ для частного сектора», – сообщил директор «Генерации Бурятии» (филиал ТГК-14) Владимир Кружихин.



Теплоэнергетики отметили, что необходимо пересчитать процент влияния ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Поскольку эти данные берутся от зарегистрированных предприятий, а в городе, по их мнению, незарегистрированных источников загрязнения гораздо больше. Эксперты пришли к выводу, что информацию по выбросам необходимо актуализировать. Для этого, совместными усилиями городской администрации и минприроды Бурятии ведется работа по разработке технического задания для проведения Научно-исследовательской работы «Определение эффективности по применению современных технологий и инновационных разработок по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников» в границах города. Ожидаемые результаты от работы – это одобренное на межведомственной комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха на территории республики техническое решение по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.



Кроме того, запланировано совместное тестирование различных видов топлива. В том числе бездымного топлива, предоставленного Сибирской угольной энергетической компанией, с проведением необходимых замеров. По итогу тестирования будет проведен сравнительный анализ показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания различных видов топлива.



В ходе совещания обсуждались и другие проблемы по негативному воздействию на атмосферный воздух. В том числе - недостаточность финансирования ресурсоснабжающей организации мероприятий по экологической политике. А также - дорогое техприсоединение к сетям ТГК-14, что по словам улан-удэнских предпринимателей, ведет к строительству новых автономных источников загрязнения - котельных. Однако представители ТГК-14 подчеркнули, что все тарифы согласованы с регулятором, то есть с региональной службой по тарифам.



«Самое главное, что может дать большой толчок к улучшению экологической обстановки города – это окончание строительства ТЭЦ-2. Труба находится по «розе ветров» очень удачно, достаточно далеко. Будет возможность разгрузить Улан-Удэнскую ТЭЦ -1. Она останется на минимальной технической нагрузке», – отметил Владимир Кружихин.



В завершении совещания первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский отметил, что в настоящее время разработан первый этап проекта по переводу потребителей мкр Стеклозавод на ТЭЦ-1. Это позволит закрыть четыре котельные: в 10-м квартале, в мкр Стеклозавод, котельные Республиканского психоневрологического диспансера и Республиканского противотуберкулезного диспансера. В перспективе появится возможность в подключение частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения.



Напомним, проектный офис «Воздух» ведет работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют ученые, экологи, федеральные и республиканские ведомства. Работа идет по девяти направлениям. Среди них: подготовка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, мониторинг состояния атмосферного воздуха, развитие инфраструктуры и др.



Фото: news.tgk-14.com

