В Бурятии полицейские вернули сельчанке лошадь с жеребенком

Конокрадом оказался соседский 17-летний подросток, знавший повадки лошади





В Бурятии в полицию Мухоршибирского района с заявлением о пропаже лошади и жеребенка с пастбища обратилась 54-летняя жительница села Никольск. Женщина пыталась самостоятельно найти животных, но не смогла. Ущерб составил 60 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержан проживающий неподалеку от заявительницы 17-летний сельчанин.



Установлено, что в темное время суток подросток, зная повадки лошади, увел ее и жеребенка с пастбища. Спрятав животных в кустах, злоумышленник вернулся на следующий день за ними уже с покупателем. Деньги от продажи похищенного от потратил на свои нужды.



Животные изъяты полицейскими у покупателя и возвращены владелице.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: МВД по Бурятии



