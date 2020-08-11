11.08.2020
В Бурятии полицейские вернули сельчанке лошадь с жеребенком

В Бурятии полицейские вернули сельчанке лошадь с жеребенком

Конокрадом оказался соседский 17-летний подросток, знавший повадки лошади

В Бурятии в полицию Мухоршибирского района с заявлением о пропаже лошади и жеребенка с пастбища обратилась 54-летняя жительница села Никольск. Женщина пыталась самостоятельно найти животных, но не смогла. Ущерб составил 60 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержан проживающий неподалеку от заявительницы 17-летний сельчанин.

Установлено, что в темное время суток подросток, зная повадки лошади, увел ее и жеребенка с пастбища. Спрятав животных в кустах, злоумышленник вернулся на следующий день за ними уже с покупателем. Деньги от продажи похищенного от потратил на свои нужды.

Животные изъяты полицейскими у покупателя и возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото: МВД по Бурятии

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