Школа в Бурятии не выплатила отпускные учителям

Долг превысил 4 миллиона рублей





В одной из школ села Петропавловка Джидинского района не выплатили отпускные учителям. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, задолженность по оплате отпуска составила 4,2 млн рублей.

Прокурор района внес директору школы представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона.Кроме того, по постановлению прокурора директор привлечен к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками образования была погашена.Фото: «Номер один»