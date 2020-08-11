Школа в Бурятии не выплатила отпускные учителям

Долг превысил 4 миллиона рублей
В одной из школ села Петропавловка Джидинского района не выплатили отпускные учителям. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, задолженность по оплате отпуска составила 4,2 млн рублей.
Прокурор района внес директору школы представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, по постановлению прокурора директор привлечен к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками образования была погашена.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?