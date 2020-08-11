С начала года на дорогах Бурятии погибли пять детей

За семь месяцев зарегистрировано 88 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет



В Бурятии с начала года (за 7 месяцев) зарегистрировано 88 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В результате пятеро детей погибли и 97 ранены, сообщила республиканская ГИБДД.



Несмотря на положительные изменения основных показателей аварийности, уровень детского травматизма в республике остается высоким – с участием детей связано каждое шестое происшествие на дороге.



Основным видом ДТП с участием детей являются происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры. Зарегистрировано 45 таких ДТП, в результате которых три ребенка погибли и 53 юных пассажира получили травмы различной степени тяжести. Самым распространенным видом ДТП, в результате которых дети получают травмы, являются столкновения - 27 ДТП, далее идут опрокидывания машин - семь ДТП и наезд на препятствие – шесть ДТП.



Вторую по значимости группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами на юных пешеходов. За семь месяцев зарегистрировано 28 наездов на детей, в которых ранены 27 несовершеннолетних, два ребенка погибли.



По итогам семи месяцев увеличилось количество происшествий с участием детей-велосипедистов – 12 ДТП. Несовершеннолетние подростки, управлявшие авто-мототранспортными средствами, не имея соответствующего права, стали участниками восьми ДТП.



Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при появлении детей вблизи дороги и снижать скорость движения при проезде мест массового скопления детей, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. При перевозке юных пассажиров обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.



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