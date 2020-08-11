В Бурятии чип помог найти «черного» лесоруба

Жизнь лесных браконьеров в республике все больше осложняют новые технологии



В Бурятии лесники при патрулировании лесов Тарбагатайского района обнаружили незаконно заготовленную древесину объемом около 4 кубометров. «Черного» лесоруба рядом не было. Чтобы выявить его и определить, куда отправится древесина, лесные инспекторы внедрили в штабель специальный чип.



Через несколько часов, в 4:15 утра, система отслеживания дала свои результаты. Поступила информация о том, что незаконно заготовленную древесину перевозят по трассе. Оказалось, что деревья перевезли в нелегальный пункт приема и отгрузки древесины. Весь маршрут лесники отследили по данным чипа – теперь эта информация будет использована в качестве доказательств в суде.



В отношении нарушителя составлен протокол по статье 261 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина сознался в незаконной рубке и дал признательные показания. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.



В отношении владельца пункта приема и отгрузки древесины ведется проверка. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Заметим, что жизнь «черных» лесорубов в республике становится все сложнее. Бревна с чипами – не единственная проблема для любителей нелегальных рубок. Еще одна загвоздка – фотоловушки. Благодаря этим устройствам лесникам удается оперативно выявить незаконную рубку, задержать и привлечь к ответственности правонарушителей. Только с начала года с помощью лесных камер выявлено 25 нарушений лесного законодательства, 17 из них касались незаконной рубки лесных насаждений и восемь случаев - нарушения правил пожарной безопасности в лесах.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh

