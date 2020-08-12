﻿Деньги кружат голову. Вот дают, например, чиновнику 18 млн из бюджета на берегоукрепление. А дальше – как в тумане

И проясняется картинка только после того, как приходит прокуратура и спрашивает: «А почему у вас тут все разрушено?».

Примерно так произошло в популярном «пляжном» местечке Байкала – селе Максимиха. В 2014 году государство выделило 18 млн на берегоукрепительные работы. Их с радостью освоили.Прошло шесть лет, и, как водится, приходит прокуратура – проверить, как работает гидротехническое сооружение, на которое потрачены бюджетные миллионы. А там – разруха, все сломано, ничего не работает.Как же так, спросят правоохранители. И что же им ответить? Что освоить деньги вовсе не значит сделать что-то полезное? Что оно само?.. Что виноваты кроты?Ответить нечего. Ведь таковы традиции: получил деньги, отчитался, а там – трава не расти. Теперь, правда, придется снова тратить бюджетные деньги, чтобы исполнить требование прокуратуры и восстановить разрушенное сооружение. А когда через пять лет прокуратура придет снова… Что ж, бюджет – он, вопреки расхожему мнению, очень даже резиновый. Хватит на всех… ну, кроме жителей.Нарисовал Укусика Покусай