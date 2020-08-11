В Бурятии жители поселка конфликтуют с нацпарком

Учреждение перекрыло межуличный проезд на спорной земле





Как сообщил житель поселка Аршан Аркадий Сафронов, две недели назад национальный парк «Тункинский» перекрыл металлическим забором сквозной проулок между улицами Ломоносова и Габанова. Таким образом, местным жителям созданы трудности проезда, а он сам лишился доступа к парадным воротам своего двора, и вынужден добираться с запасного хода.

Земельный надел Аркадий Сафронов получил еще в 80-е годы, будучи сотрудником Тункинского нацпарка. Участок примыкал к территории управления лесничества в Аршане, той его части, где располагалась конюшня. Позже лесничество избавилось от лошадей, конюшню и ограждение разобрали, и освободившееся пространство стало использоваться жителями как проулок. Так было долгие годы.Но недавно Тункинский нацпарк оградил эту территорию, и сквозной проезд исчез. Как прокомментировал директор учреждения Алдар Доржиев, эта земля по-прежнему принадлежит нацпарку «Тункинский», а проулок образовался стихийно, поэтому перекрытие проулка правомерно. С его слов, оно было сделано по предписанию МВД – после недавнего угона с участка лесничества дорогого квадроцикла.Аркадий Сафронов, однако, сомневается, что земля проулка по-прежнему находится в собственности нацпарка.- Я смотрел публичную кадастровую карту в Кырене. Там официально указан наш проезд, как часть улицы Ломоносова, - заявил Аркадий Сафронов.Прояснить ответ на этот вопрос пока сложно: ввиду статуса земель Тункинского района. Необходимые документы может затребовать только Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. По мнению главы поселения Даниила Молохоева, именно там могут поставить точку в споре.- Нацпарк говорит: «это наша территория, по кадастровому учету». Мои специалисты смотрели – по межеванию как будто не проходит. С ситуацией пусть разбирается природоохранная прокуратура, - считает глава Аршана.Аркадий Сафронов рассказал, что разговаривал с Алдаром Доржиевым, и как будто договорились возможность проезда оставить, опираясь на закон о сервитутах. Но нацпарк предложил в этом случае разделить пополам затраты на установку ограждения, и стал требовать у него сумму в 40 тысяч рублей, с чем он не согласен. А пока Аркадий Сафронов и другие местные жители вынуждены терпеть неудобства: через его участок регулярно «срезают путь» даже посторонние люди, не стесняясь хозяев. А также теперь на двух улицах осложнен проезд «пожарной» и «скорой» помощи, которым теперь придется делать большой «крюк».