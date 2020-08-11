Фирма вяжет веники и процветает

Получатели «дальневосточного гектара» решили заняться бизнесом на парилках



Житель Приморского края Юрий Симоненко взял землю по программе «Дальневосточный гектар», чтобы обустроить производственную базу для изготовления банных веников. На земельном участке уже обустроена плантация для выращивания необходимого сырья и обустроено временное жилище. Юрий рассказал о своем проекте Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.



«Я был наемным руководителем одной из крупных cахалинских компаний, но не так давно закончился мой контракт, и я решил поменять свою жизнь. Как цель я поставил для себя заниматься тем, что нравится. У меня хобби – банное дело и я уже давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша – производство банных веников. Есть кустарные истории бабушек и дедушек, а вот масштабных и стабильных объемов – нет. Так и пришло решение, - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Юрий Симоненко. - И дело пошло. Но тут возникла другая проблема – поиск сырья, обустройство производства и хранения готовой продукции. Решение подсказала программа «Дальневосточный гектар» - выбрать и получить землю бесплатно».



По его словам, поиск дикорастущего сырья не позволяет делать большие объемы и более затратен, так что при выборе участка было решено ориентироваться на такие критерии, как транспортная доступность, наличие инфраструктуры и близость сырьевой базы. Земельный участок по коллективной заявке на 10 человек, по гектару на каждого участника группы, взяли в селе Алексеевка Надеждинского района в 70 километрах от Владивостока.



«В этих местах настоящий клондайк – две огромные просеки с неиссякаемым сырьем и хорошая инфраструктура. Участок уже подключили к электричеству и собираемся отсыпать заезд. На «гектаре» установлена времянка и обустроено производство. Кроме того, сделали собственные посадки по 100 кустов черной смородины и малины. Здесь же у нас поле иван-чая, мяты и ромашки, - рассказывает Юрий. - На зимний период мы замораживаем веники, чтобы даже в самый лютый мороз люди могли насладиться свежим запахом зелени. Сейчас приходится арендовать рефрижераторы, так что планируем в ближайшее время закупить собственные и установить на участке. Это же экономия!».



Основой ассортимента продукции на сегодняшний день являются дубовые, березовые и травяные веники. «Моими вениками парится весь Дальний Восток», - говорит Юрий Симоненко.



Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через Интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В Бурятии в основном люди берут землю, чтобы строить себе жилье и заниматься сельским хозяйством. Однако перспективы могут быть и другие: туристические проекты, научная и образовательная деятельность. И вот, как видим, даже банный бизнес.



«Это здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь, получили свой «дальневосточный гектар». Люди ставят на своем гектаре пасеки, люди ставят какие-то охотничьи или рыболовные базы, люди занимаются дайвингом. Мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое – это определяет каждый человек», - отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли 83,8 тысячи человек.



Фото: minvr.gov.ru

