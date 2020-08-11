В Бурятии три недели поисков Ан-2 не принесли результатов

«Кукурузник» пропал в Восточных Саянах 19 июля и до сих пор обнаружен



Поиски пропавшего 19 июля в Восточных Саянах самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» до сих пор безрезультатны. Семь бортов (три вертолета Ми-8, два самолета Ан-2, вертолет Робинсон R-66 и самолет Ан-26) совершили за это время 91 вылет, площадь обследованной территории составляет 20 764 квадратных километров. Беспилотными воздушными судами проведено 10 полетов, общая обследованная площадь: 1 096 квадратных километров, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



«Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой облачности 2, 6 и 8 августа авиация и беспилотные авиационные системы не применялись, поиски проводились наземными группами», - уточнили в управлении.



Наземной группировкой на территории Тункинского, Окинского районов Бурятии и Черемховского, Усольского районов Иркутской области обследовано свыше 380 квадратных километров, в том числе с десантированием в труднодоступную местность. К поискам привлекались 77 человек и 14 единиц техники (авиация, ГУ МЧС России по Бурятии, Забайкальская база авиационной охраны лесов, Бурятская республиканская поисково-спасательная служба, добровольцы).



Руководство поисками Ан-2 ведет Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (Новосибирск), координация осуществляется региональным координационным центром «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр (Новосибирск). Ежедневно проводятся координационные совещания по уточнению обстановки, планируемым мероприятиям и наращиванию (переброске группировки).



Поисковые работы продолжаются, отметили в региональном главке МЧС.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали.

Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горами и глухой тайгой.



Фото: 03.mchs.gov.ru

