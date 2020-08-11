Анатолий Белоусов: «Здесь масса нарушений»

Депутаты горсовета недовольны ремонтом на ул. Дальневосточной





Депутаты Улан-Удэнского горсовета продолжают контролировать ремонтно-дорожные работы, ведущиеся в городе. На этот раз инициативная группа, состоящая из депутатов, представителей мэрии и общественности, выехала в район Комушки. На местной ул. Дальневосточной идут работы на протяжении 2,8 км. Обустраиваются тротуары, бордюры, началось асфальтирование.

Этот объект довольно скандальный. Недавно во время дождей вода с места строительных работ хлынула вниз - по направлению к железнодорожной колее. На своем пути вода затопила дома жителей, образовались провалы. промоины.







«Этот объект один из самых протяженных в этом году и вопросов здесь много. Ранее проводилось совещание. По обращению жителей будет дополнительно проведено устройство тротуара», - сообщил Беликто Цыбиков, депутат горсовета от местного избирательного округа №27, указывая на сторону дороги, где есть лишь народная тропа, а не тротуар. Будущий тротуар, бордюр возле него помогут направить воду в нужном направлении, она не будет стекать на участки жителей.









Например, на ремонт ул. Дальневосточной выделено 57,5 млн. рублей. То есть почти миллион долларов США. Когда приехали депутаты, значительная часть ремонтируемого участка уже готовилась к укладке асфальта. Строители укладывали нижний слой основания на протяжении 950 м.





Некоторые подкапывали обычной деревянной палкой. Один бордюр лично демонтировал несколькими ударами лома Анатолий Белоусов, и. о. председателя Улан-Удэнского горсовета, который руководил контрольным выездом.





Люди с самого начала следят за ремонтом – делают фотографии, распечатывают их большим форматом, чтобы было удобнее показывать, снимают небольшие видео. Все время, пока депутаты, чиновники мэрии, общественники находились на месте работ, с ними была группа жителей здешних домов. Накопленные материалы они показали приехавшим контролерам, потому что недостатки их возмущают.





«Сейчас тут тоже посмотрим. Вот край», - сказал Анатолий Белоусов, подойдя к месту, где заканчивался очередной участок уложенных бордюров. К нему присоединился депутат Дмитрий Турченюк. Выяснилось, что под установленным бордюром, увы, нет полагающегося по правилам основания. «Демонтируйте», - указал Анатолий Белоусов.





Обратим внимание, что о ремонтных работах отчитывался субподрядчик – предприниматель Александр Нурбекян, владелец фирмы «СКМ Строй».







«Давайте сроки сдачи ставить 1 августа, а не уходить на сентябрь и октябрь. Во-первых, эти два месяца бессмысленны, потому что они дождливые. Во-вторых, если мы торги проводим до Нового года, то времени достаточно. Надо «поджимать» подрядчиков. И люди не успевают походить (в теплый сезон – прим.) по новым дорогам. А подрядчик думает, что у него много времени, но на самом деле с дождями все меньше и меньше», - высказал он предложение.





«С двух сторон бортового камня есть бетон, но под блоком нет ни щебня, ни бетонной «подушки». Некачественно установленный тротуарный бордюрный камень, и дорожный будет полностью перекладываться. Очень важно решение о дополнительном тротуаре, который не даст ливневым водам проникнуть на участки, в дома жителей», - заключил и. о. председателя Улан-Удэнского горсовета.





Степан Ефимов, член Общественной палаты г. Улан-Удэ, от лица общественности также подтвердил, что выявленные замечания повторяются у разных подрядчиков, на разных объектах. «Сегодня очень серьезный разговор произошел. Ясно, что делать подрядчику два раза одно и то же – это дорого. Но придется делать. А такая совместная работа власти и общественности над выявлением и решение проблем очень важна», - высказался он.



Депутат Беликто Цыбиков отметил, что в рамках депутатского контроля это второй выезд на данную улицу.«Подрядная организация – ООО «Гарант поставка». Сроки окончания производства работ – 1 сентября», - сообщил Павел Малых, заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик».«Во время дождя мы выезжали на объект. Подрядчиком принимались меры по устройству небольших насыпных дамб для исключения подмыва жилого сектора», - отметил представитель «Улан-Удэстройзаказчика» по поводу тех неприятных событий.Временные дамбы вскоре должны убрать.«У меня во дворе столько грунта намыло. З0-40 сантиметров, грубо говоря, земли принесло с дороги. Они нам обещают через неделю это устранить. Не факт, что это будет сделано, понимаете... И почему мы должны мучиться всю неделю? Это по их вине произошло, Пока дожди идут могут устранять – они же не работают в это время на дороге. Еще «бобкэт» заехал, хотел засыпать яму, не заметил колодец, сломал его. Кто это будет возмещать? У соседей тоже все размыло», - негодовали местные жители, подойдя к депутатам. Они сильно пострадали. У кого-то вода создала яму прямо перед входной дверью дома. Мужчина сам ее засыпал. Не дожидаясь пока этим займется дорожный подрядчик.Местность здесь – сплошные уклоны. Но «ливневка» не предусмотрена. Вода будет уходить по естественному уклону.«Да, это принесет результат. И в тех местах, где тротуар отсутствует, но есть вероятность подмыва, тоже будут приняты соответствующие меры. Возможно, валики или кюветы будут предусмотрены на бетонном основании. Есть задача не допустить скопления воды на проезжей части и не допустить, чтобы потом, после окончания работ, жилой сектор подмывало», - заверил депутатов Павел Малых.«Сколько метров будет этот тротуар?», - поинтересовались народные избранники.«Дополнительный тротуар – порядка двухсот метров», - пояснил «Улан-Удэстройзаказчик».«Финансы есть?», - уточнил депутат Беликто Цыбиков. «В рамках существующего контракта», – ответил Павел Малых.Еще одно обращение жителей улицы касалось обустройства нормальных «карманов» для остановок транспорта. «Это все прорабатывается, предусматривается. Совместно с жителями, комитетом по транспорту. В некоторых местах остановки сместили из соображений безопасности и это тоже обсуждалось», - также доложил депутатам представитель «Улан-Удэстройзаказчика».Депутаты Улан-Удэнского горсовета в нынешнем строительном сезоне резко усилили контроль за качеством дорожного ремонта, проводимого на бюджетные деньги. Это стало общей задачей власти и граждан. Ведь граждане тоже хотят, чтобы выделенные средства были потрачены на качественную работу.«После продолжительных дождей идет устранение намывов песка. Затем будут проводиться мероприятия по отводу воды с проезжей части и устройство «дорожной одежды». В июле был небольшой простой, но за последние две недели подрядная организация «догнала» сроки», - сообщили депутатам и местным жителям.Проходя по ремонтируемой улице, депутаты выявили целый ряд недостатков. Демонтировав некоторые бордюры, народные избранники то и дело убеждались, что о качестве работ тут не может быть и речи.Не думайте, что местные жители только лишь пишут письма да обращения в разные инстанции.«Почему бордюр на песок ставите?», - вопрошал местный мужчина.«Это не песок. Это ЩПС (щебеночно-песчаная смесь – прим.)», - защищалась строительная фирма.«Я каждое утро, каждый вечер приезжаю. На фото, на видео все снял», - приводил свои аргументы житель. Такие дискуссии возникали на протяжении всего рейда.«Вы это как-то проверяете или нет?», - спросил Турченюк представителя «Улан-Удэстройзаказчика». «Тяп-ляп сделают и все», – высказалась местная жительница.«Да, проверяем. Но контроль осуществлялся на других участках. По данному замечанию будет принято решение, будем вскрывать на данном участке комиссионно», - сказал Павел Малых.Депутаты подчеркнули, чтобы в комиссии при вскрытии присутствовали и депутаты горсовета. Потому что такой подозрительный участок был не один. Есть подозрение, что как бы подрядчику не пришлось перекладывать почти все установленные бордюры.«Качество ремонта вызывает возмущение. Будет выписано предписание, будем добиваться исправления положения. И потом приедем еще раз с проверкой», - отметил депутат Дмитрий Турченюк. По его мнению, смена подрядчика на данном объекте вряд ли произойдет, но с имеющимся надо настойчиво работать.Значимой частью ремонта является сделанная вдоль трассы подпорная стенка, которую возвели, чтобы предотвратить сползание грунта на дорогу. По ней тоже был задан ряд нелицеприятных вопросов.В целом, среди граждан звучали голоса, что ремонт на ул. Дальневосточной идет не только с низким качеством, но и слишком медленно. «За месяц «коронавирусный» центр построили! А на эту дорогу максимум времени должно быть две недели», - заявили о сроках местные.«Замечания внесем в протокол, будем контролировать», - сказал Беликто Цыбиков.Он напомнил, что проектная организация сделала такой проект, что многое не учла. Пришлось вносить коррективы – именно так появилась упомянутая подпорная стенка, изначально не предусматривавшаяся.Анатолий Белоусов поставил вопрос о том, чтобы в Улан-Удэ сроки сдачи подрядчиками отремонтированных дорог были передвинуты на более раннее время.Идея на самом деле обоснованная и потому интересная.Особенно, если принять во внимание ситуацию, которую раскритиковал на одном из предыдущих контрольных выездов председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев – есть подрядчики, которые набрали по итогам торгов столько объектов, что у них не хватает мощи, специалистов нормально работать на них – перебегают с одного ремонтируемого участка на другой, мечутся. А ремонт должен вестись так, чтобы простой на объекте был лишь по одной причине – дождь. Впрочем, ряд работ можно вести и в дождь.Анатолий Белоусов констатировал, что на ул. Дальневосточной присутствуют такие же недостатки, как на многих других объектах. Прежде всего, они связаны с укладкой бортового камня.Фото: «Номер один»