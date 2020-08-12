Столетняя «фронтовичка Цэгмид» стала заслуженным животноводом Монголии

Сурэнхорын Цэгмиду - участница делегации, доставившей в СССР во время войны Красной армии гуманитарную помощь из Монголии



Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил звание заслуженного животновода страны жительнице аймака Сурэнхорын Цэгмиду, известной в народе как «Фронт Цэгмид» (фронтовичка Цэгмид), сообщает



Халтмаагийн Баттулга совершил рабочую поездку по аймакам Умнуговь, Дундговь и Дорноговь, где ознакомился с ходом реализации крупных проектов социально-экономической сфере, а также вручил орден «Материнская слава» многодетным матерям.



Орден «Материнская слава» вручается ежегодно в Международный день защиты детей, 1 июня, однако в этом году церемония награждения была отложена из-за глобальной пандемии COVID-19. В общей сложности 10 677 матерей будут награждены этим орденом в 2020 году по всей стране. Из них 720 получат орден первой степени и 9 957 - орден второй степени.



Фото: montsame.mn Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил звание заслуженного животновода страны жительнице аймака Сурэнхорын Цэгмиду, известной в народе как «Фронт Цэгмид» (фронтовичка Цэгмид), сообщает МОНЦАМЭ . Она единственная живущая сейчас участница делегации, доставившей в СССР во время войны Красной армии гуманитарную помощь из Монголии..Халтмаагийн Баттулга совершил рабочую поездку по аймакам Умнуговь, Дундговь и Дорноговь, где ознакомился с ходом реализации крупных проектов социально-экономической сфере, а также вручил орден «Материнская слава» многодетным матерям.Орден «Материнская слава» вручается ежегодно в Международный день защиты детей, 1 июня, однако в этом году церемония награждения была отложена из-за глобальной пандемии COVID-19. В общей сложности 10 677 матерей будут награждены этим орденом в 2020 году по всей стране. Из них 720 получат орден первой степени и 9 957 - орден второй степени.Фото: montsame.mn