В Бурятии прокуратура выявила массовые нарушения в сфере занятости населения

Возбуждено шесть уголовных дел





Прокуратура Бурятии усилили надзор за соблюдением законодательства о занятости населения. В первом полугодии 2020 года выявлено 398 нарушений в этой сфере.

«Службы занятости допускали нарушения при назначении или прекращении выплат пособий по безработице, несвоевременно ставили на учет безработных, ненадлежащим образом контролировали целевое расходование бюджетных средств, не проводили проверки исполнения обязательств по договорам об оказании содействия самозанятости», сообщили в надзорном ведомстве.Так, Центр занятости населения Улан-Удэ необоснованно отказал трем горожанам в назначении пособия по безработице. По представлениям прокуроров граждане поставлены на учет в качестве безработных, им назначено пособие.В ходе проверок реализации мер поддержки безработным в условиях коронавируса прокуроры реагировали на несвоевременные назначения выплат гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года. По представлениям прокуроров трем гражданам пересчитаны пособия по безработице с учетом выплат на детей в размере 12 тыс. рублей, а также доначислены пособия на сумму 9 306 рублей.По фактам незаконного получения пособия по безработице по инициативе прокуроров в отношении получателей пособий возбуждено 6 уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат».В действиях работодателей пресечены нарушения при сокращениях численности или штата работников, создании дискриминационных условий при приеме на работу. Случаи уклонения от заключения с работниками трудовых договоров выявлены в организациях торговли, строительства, лесопереработки и других.К примеру, в интересах 111 работников ООО «СтройСити» прокурор подал в суд иски о признании отношений трудовыми. Они находятся на рассмотрении.Всего по результатам проведенных прокурорами надзорных мероприятий в 2020 году заключены трудовые договоры с 572 работниками.Фото: «Номер один»