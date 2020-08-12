Центр занятости населения Улан-Удэ сэкономил на безработной

Женщине незаконно занизили пособие и начали платить его позже





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении ее прав при получении пособия по безработице.

В апреле этого года женщина обратилась в Центр занятости населения Улан-Удэ о постановке на учет в качестве безработного. В нарушение закона пособие ей было назначено не с первого дня признания безработной, а с момента получения справок для назначения пособия, в мае этого года.«Кроме того, вопреки законодательству женщине, как признанной безработной и имеющей детей в возрасте до 18 лет, размер пособия не был увеличен из расчета 3 тысяч рублей за каждого ребенка», отметили в надзорном ведомстве.Прокурор внес директору учреждения представление, которое удовлетворено. Женщине произведены перерасчет и выплата пособия.Фото: «Номер один»