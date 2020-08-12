В стационарах Бурятии остаются менее 300 больных COVID-19

В республике 84% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4507. Это на 32 случая больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ - 2540 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3792 человека, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 32 новых случаев COVID-19: восемь человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 955 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 295 больных. Из них 21 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 376 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся восемь человек, старше 65 лет – пять, на ИВЛ двое больных, старше 65 - один.



В четырех обсерваторах находятся 39 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1763 человек, с нарастающим итогом – от 257 464 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 11 августа 84% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 82%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 43 671 случаев заболевания коронавирусом, более половины (79%) жителей выздоровели. Это второй результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе и Уральском федеральном округе – по 82%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 75%. В целом показатель по стране чуть ниже показателя по ДФО и составляет 78%.



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