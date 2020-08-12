«Фабрика ябед»

Для чего группа бывших кооператоров плодит жалобы на руководство Буркоопсоюза?





«В умелых руках перо пострашнее пушки», - говорил один из персонажей советского фильма «Узник замка Иф» по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», убеждая приятеля написать донос на соперника в любви. Рожденные в СССР знают неумолимую силу доноса и навета. Некоторые пользуются ими и сегодня. С их помощью можно очернить политического оппонента, свести счеты с руководителем, расшатать бизнес и даже довести до скамьи подсудимых.

Уже несколько лет подряд в правоохранительные, государственные, муниципальные, партийные органы и СМИ регулярно поступают послания от «пайщиков, ветеранов, работников потребительской кооперации Бурятии». Именно с такой подписью они публикуются отдельными блогерами и изданиями. По сути, это анонимки, содержание которых повторяется раз за разом. Якобы в системе Буркоопсоюза процветают злоупотребления, ликвидируются предприятия – все плохо, и во всем виновата председатель Долгор Норбоева.Но если в СМИ авторам удается скрывать свои имена, перекладывая всю ответственность на редакции, то письма, адресованные в Центросоюз, правоохранительные и властные структуры, они вынуждены подписывать. Мы получили копии нескольких таких «воззваний», и оказалось, что от имени «пайщиков, ветеранов, работников потребительской кооперации Бурятии» выступают пять-шесть человек, отправленных на пенсию или уволенных из системы Буркоопсоюза по другим основаниям.Видимо, у каждого из авторов доносов (будем называть вещи своими именами) есть причины для личной неприязни к председателю Совета Буркоопсоюза Долгор Норбоевой.Например, Марии Дашиевой, работавшей главным бухгалтером «Горкоопторга», в 2016 году был объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», которое привело к ухудшению финансового положения организации. Из-за допущенных ошибок в документах «Горкоопторгу» было отказано сначала в продлении, а затем и в оформлении новой лицензии на основной вид деятельности. Утрачены 800 тыс. рублей, оплаченных Буркоопсоюзом в виде госпошлины, которая при отказе в выдаче лицензии из-за неверно оформленных документов возврату не подлежит. Еще 1,7 млн рублей начислено ФНС по акту проверки за период работы Дашиевой. Эта сумма тоже оплачена Буркоопсоюзом.Тем не менее Марии Дашиевой дали возможность уволиться по соглашению сторон с выплатой денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска в размере 53 253 рубля и пяти среднемесячных зарплат – 198 000 рублей. После чего экс-главбух поменяла фамилию, став Дашибаловой, и теперь активно участвует в тиражировании доносов на руководство Буркоопсоюза.Другая подписантка – Оксана Минеева – работала главбухом Буркоопсоюза, уволилась по собственному желанию. Хотя в документах Совета Буркоопсоюза говорится о «нарушениях трудовой дисциплины, пьянстве и прогулах». А также о том, что Совет «рассматривал поведение Минеевой О.В., она давала обещание исправиться, но не смогла».На сайте Советского районного суда Улан-Удэ имеется решение, свидетельствующее о том, что Оксана Минеева списала со счетов Буркоопсоюза и направила на погашение своей ипотеки и кредитов в коммерческих банках 830 000 рублей.Наталья Воронина, занимавшая различные руководящие должности в системе Буркоопсоюза, начала «коллекционировать» выговоры еще при жизни прежнего председателя Леонида Бляхера. За бесконтрольность, допущенную при использовании служебной автомашины и повлекшую аварию. За несвоевременное оформление документов в Рособоронзаказ. За срыв работы пожарно-охранной сигнализации Центрального рынка (угроза жизни для многих людей!). За несвоевременное оформление документов на право собственности. За грубое нарушение трудовых обязанностей.В 2015 году Воронину все-таки уволили из системы Буркоопсоюза с выплатой компенсации в размере трехмесячного заработка. Она пыталась восстановиться через суд, но безуспешно.Отдельного упоминания заслуживает Владимир Фомицкий, уволенный с должности председателя ПО «Универсальная торговая база БКС» еще при Леониде Бляхере. Как писали СМИ Бурятии, «через цепочку посредников Владимир Фомицкий продал изрядную часть кооперативной собственности… своей супруге. Семейству Фомицких достались здание калориферного склада площадью более 450 квадратных метров и земельный участок, в два с лишним раза превышающий размеры самого склада». По данным изданий, «сумма сделки оценивалась примерно в 250 тыс. рублей при рыночной стоимости объекта в 5 млн рублей».Путь этого «ветерана кооперации» буквально устлан загубленными предприятиями. «Ушло в небытие АО «Компания Сибурал-Авто» (директор по коммерции). При нем развалилась некогда огромная база «Росгалантерея» (директор базы - должность в 90-е годы тотального дефицита тоже очень уважаемая). Ликвидировано МУП «Агентство развития Улан-Удэ» (коммерческий директор). Эта странная организация заправляла всей торговлей и торговым имуществом в городе в начале 2000-х годов, включая печально известный рынок «Заря». А затем тихой сапой была упразднена», - перечисляют некоторые вехи этого пути республиканские СМИ. Горькая судьба чуть было не постигла и ПО «Универсальная торговая база БКС», которая при Владимире Фомицком «начала сползать к финансовой пропасти, что, по мнению специалистов, стало «следствием необдуманных решений, отсутствия анализа и расчета ожидаемых результатов и сверхмерного отвлечения из оборота денежных средств».Зато, по сведениям из открытых источников, в курортном городе Сочи бизнес-семейство Фомицких «занималось строительством сразу трех (!) двухэтажных коттеджей с бассейнами, фонтанами, саунами и прочими радостями для безмятежного отдыха».Чего же еще хочет Владимир Фомицкий (с его-то сочинским счастьем!) от потребительской кооперации Бурятии? В обращении к председателю Центросоюза после множества огульных обвинений в адрес действующего руководства Буркоопсоюза он с удивительной прямолинейностью написал: «Если Вы посчитаете возможным и нужным, чтобы исполняющим обязанности председателя Совета Буркоопсоюза были возложены на меня, то я постараюсь оправдать Ваше доверие…» (стиль сохранен. – Прим. ред.).В общем, кое-кому сильно хочется «порулить»…Несколько раз по жалобам бывших руководящих кооператоров правоохранительными органами проводились проверки и выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное дело по налогам, возбужденное в прошлом году, прекращено в связи с отсутствием состава преступления.Но жалобщики продолжают трясти устаревшими бумагами и цитировать их в статьях и новых доносах. Пишут о сокращении числа пайщиков и потребительских обществ в составе Буркоопсоюза. Вряд ли эти сравнения можно признать корректными, поскольку в них используются данные советского периода, когда потребительская кооперация была фактическим монополистом на селе.Кроме того, сами авторы доносов прямо причастны к ликвидации множества потребительских обществ и предприятий. Например, по данным Руспрофиля, Владимир Фомицкий являлся ликвидатором Джидинского райпо и ООО «Кооптранс», прекратили деятельность возглавляемые им ООО и СППК «Джидамолкооп».Есть постановление Совета Буркоопсоюза, где говорится, что за период работы Натальи Ворониной председателем ПО «Универсальная торговая база БКС» в 2014-2015 годах «прошло сокращение численности магазинов со 100 до 55, значительно уменьшились объемы розничного товарооборота, заготовок и услуг».Сегодня усилиями Совета Буркоопсоюза во главе с Долгор Норбоевой преодолеваются последствия деятельности этих горе-радетелей за «правду», восстанавливаются объекты кооперативной торговли, общепита, производства. Может, это и вызывает черную зависть, которая изливается во множестве доносов и кляуз, анонимных публикаций в не слишком разборчивых СМИ?С недавних пор у «фабрики ябед» появилась еще одна тема – спекуляции на финансово-экономических и кадровых проблемах Бичурского райпо. Руководство Буркоопсоюза обвиняют, как это ни абсурдно, в попытке «рейдерского захвата» этого потребительского общества. Чего только ни приходит людям в голову на хорошо обеспеченном отдыхе.В связи с этим в числе подписантов появились новые имена. В частности, индивидуальный предприниматель Галина Зимирева, некогда возглавлявшая Бичурское сельпо (прекратило деятельность в 2006 году) и построившая свой частный торговый бизнес на бывшем кооперативном имуществе. Она пыталась завладеть зданием магазина «Ветеран» в райцентре Бичура под видом… стройматериалов. Якобы магазин был разобран. На самом деле никто его не разбирал, а отошел он СПКСК «Надежда», с которым Зимирева судилась в Арбитражном суде Бурятии. В удовлетворении ее исковых требований суд отказал, признав представленный ею договор купли-продажи «стройматериалов» притворным, а значит, недействительным.Но попыток добраться до управления кооперативным имуществом Галина Зимирева не оставила. Есть мнение, что ее целью стало ООО «Хлебодар» - дочернее предприятие Бичурского райпо, выпекающее и поставляющее хлеб и хлебобулочные изделия населению и социальным организациям.В ноябре 2019 года в Бичуре проведено «общее собрание пайщиков», на котором Зимиреву избрали председателем Совета Бичурского райпо. Вскоре после этого начались сумбурные кадровые перестановки, увольнения в ООО «Хлебодар». Разорваны сложившиеся хозяйственные связи этого предприятия, магазинов Бичурского райпо с экономически более сильными потребительскими обществами, которые в рамках антикризисного плана Буркоопсоюза осуществляли оптовые поставки в район муки, продуктов питания и товаров широкого спроса.В марте этого года Бичурский районный суд признал недействительным избрание Зимиревой председателем Совета Бичурского райпо. В июле законность и обоснованность этого вердикта подтвердил Верховный суд Бурятии.Возникает вопрос: так кто же пытается осуществить «рейдерский захват» Бичурского райпо и его имущества?- Нам, ветеранам потребительской кооперации Бурятии, горько и больно, что от нашего имени малочисленная группа лиц пытается чернить законно избранное руководство Буркоопсоюза, всячески препятствует реализации верного курса на кадровое обновление, повышение профессионализма и дисциплины, развитие производственной деятельности, современной торговли и общепита, - говорит председатель Совета ветеранов Буркоопсоюза Таисья Горюнова. – Нас, ветеранов, поддерживающих этот курс, открывающий дорогу молодым, будущему кооперации на десятилетия вперед, - сотни. А против - единицы, несколько человек, движимых личными обидами и амбициями. Мы не разделяем их мнений и осуждаем их неконструктивные действия. Если бы они реально болели душой за потребительскую кооперацию, ее будущее и социальную миссию, то не стали бы ставить палки в колеса, накликать бесчисленные проверки, порочить своих бывших товарищей по работе. Мы надеемся, что все государственные, муниципальные, правоохранительные инстанции, редакции и блогеры, которых «фабрика ябед» заваливает своей «продукцией», а главное – люди, жители Бурятии, разберутся, кто это делает и зачем им это нужно.Артем Самсонов, «Номер один»Фото: «Номер один»