Дожди и штрафы снизили пожароопасную ситуацию в лесах Бурятии

Число пожаров в тайге сопоставимо с прошлогодними показателями, но площади более чем в два раза меньше



В Бурятии накануне в Северо-Байкальском районе возник лесной пожар. Предварительно, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Общая площадь возгорания составила 1,4 гектара.



С огнем боролись 17 человек лесной охраны и пять единиц лесопожарной техники. Пжар ликвидирован. На утро 12 августа очагов возгорания не обнаружено, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 521 лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 90 тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 574 лесных пожара на общей площади 214 тысяч гектаров.



Продолжаются мероприятия по профилактике лесных пожаров – ежедневно лесники проводят рейдовые патрулирования и выявляют нарушения правил пожарной безопасности в лесах. С апреля выявлено 3636 нарушения правил пожарной безопасности, рассмотрено уже более 2 тысяч административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 10 миллионов рублей.



Фото: РАЛХ

