12.08.2020
Житель Забайкалья осужден на 19,5 лет лишения свободы за убийство женщины на глазах ее детей

Житель Забайкалья осужден на 19,5 лет лишения свободы за убийство женщины на глазах ее детей

Малыши хотели спасти маму от избиения и 28 ножевых ударов, отогнав убийцу кочергой и веником  

За убийство женщины, совершенное на глазах ее детей, житель Шелопугинского района Забайкалья осужден на девятнадцать с половиной лет лишения свободы. После вступления приговора в законную силу отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей матери погибшей, сообщили в Забайкальском краевом суде.

Александр Машуков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия и как установил суд, 5 апреля 2019 года в селе Нижняя Шахтама ранее судимый  Машуков, находящийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотиков, поссорился со своей знакомой и в присутствии ее малолетних детей - трехлетнего сына и четырехлетней дочери - схватив женщину за волосы,  стал избивать ее руками и ногами, а затем нанес ей не менее 28 ударов ножом.

Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от множественных проникающих колото-резаных ранений грудной клетки. Во время следственных действий, в присутствии законного представителя несовершеннолетних и педагога-психолога четырехлетняя девочка сказала: «Когда дядя стал маму таскать за волосы, то мы с братом хотели ему помешать, хотели его бить – я кочергой, а брат веником...».

Свою вину Машуков признал частично, отрицая присутствие детей в момент убийства, однако у суда нашлось достаточно доказательств обратного.

Фото: pixabay.com

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