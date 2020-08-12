Житель Забайкалья осужден на 19,5 лет лишения свободы за убийство женщины на глазах ее детей

Малыши хотели спасти маму от избиения и 28 ножевых ударов, отогнав убийцу кочергой и веником



За убийство женщины, совершенное на глазах ее детей, житель Шелопугинского района Забайкалья осужден на девятнадцать с половиной лет лишения свободы. После вступления приговора в законную силу отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей матери погибшей, сообщили в Забайкальском краевом суде.



Александр Машуков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).



По версии следствия и как установил суд, 5 апреля 2019 года в селе Нижняя Шахтама ранее судимый Машуков, находящийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотиков, поссорился со своей знакомой и в присутствии ее малолетних детей - трехлетнего сына и четырехлетней дочери - схватив женщину за волосы, стал избивать ее руками и ногами, а затем нанес ей не менее 28 ударов ножом.



Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от множественных проникающих колото-резаных ранений грудной клетки. Во время следственных действий, в присутствии законного представителя несовершеннолетних и педагога-психолога четырехлетняя девочка сказала: «Когда дядя стал маму таскать за волосы, то мы с братом хотели ему помешать, хотели его бить – я кочергой, а брат веником...».



Свою вину Машуков признал частично, отрицая присутствие детей в момент убийства, однако у суда нашлось достаточно доказательств обратного.



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