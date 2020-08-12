В Забайкалье изъяты и уничтожены более тысячи чумных свиней

Вирус АЧС занесли дикие кабаны, жителям Бурятии рекомендуют безвыгульное содержание свиней
Вирус африканской чумы, выявленный у свиней в июле в селах Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края, занесен из дикой среды, сообщили в минсельхозе Бурятии. В рамках расследования причин вспышки проведена эпизоотологическая проверка диких кабанов, которая подтвердила эту версию. В связи с этим в селах изъяты 1056 голов свиней и 3,6 тысячи килограммов мясной продукции, уничтожено 1213 голов свиней.
В Бурятии уже усилены меры по недопущению опасного заболевания на территорию республики. В настоящее время специалистами Бурприроднадзора проводится отбор материала от диких кабанов для исследования на африканскую чуму свиней. Управление ветеринарии Бурятии разработало отдельные рекомендации для населения, охотпользователей и специалистов Бурприроднадзора, а также для свиноводческих хозяйств.
«Рекомендуется соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней; приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием. Также необходимо обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов и обеспечить работу хозяйства по закрытому типу. Он подразумевает безвыгульное содержание свиней. Необходимо не допускать контакта с другими животными и посторонними людьми», - рассказал начальник отдела организации противооэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
При внезапном заболевании, или падеже свиней необходимо немедленно информировать управление ветеринарии Республики Бурятия по телефону горячей линии: 8(3012) 44-85-92.
Как сообщал «Номер один», Россельхознадзором совместно с сотрудниками МВД организованы рейды в приграничных с Забайкальским краем Бичурском и Кяхтинском районах. Здесь проверяются несанкционированные места торговли с целью выявления незаконной реализации свиней и продукции свиноводства, нарушения правил выгула свиней в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, проводится постоянная разъяснительная работа с населением об опасности АЧС и мерах по предотвращению заноса и распространения вируса на территории региона.
С начала года в рамках плана эпизоотического мониторинга региональное управление Россельхознадзора с целью выявления генома вируса АЧС отобрало в Бурятии и направило в ведомственную лабораторию 561 пробу от домашних свиней. По результатам исследований вирус АЧС не обнаружен.
Африканская чума свиней (АЧС) – это болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Летальность болезни может достигать 100%. АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но при этом инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья, что наносит большой экономический ущерб фермерским хозяйствам.
Фото: Минсельхоз Бурятии
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