Онкодиспансер в Улан-Удэ уличили в нарушениях при закупке медоборудования

Речь шла о покупке на 16,5 млн рублей





По результатам рассмотрения жалобы ООО «Ренессанс-Мед» УФАС Бурятии признало Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер нарушившим законодательство о контрактной системе.

Как сообщили в ведомстве, комиссия антимонопольного органа согласилась с доводами заявителя о наличии противоречий в документации к закупке видеоколоноскопов стоимостью 16,5 млн рублей.«Согласно требованиям заказчика, закупаемый товар должен быть совместимым с уже имеющимся в диспансере оборудованием. Однако технические характеристики видеоколоноскопов указаны в документации неверно, что не позволяет потенциальным поставщикам сформировать надлежащую заявку и принять участие в аукционе», рассказали антимонопольщики.Согласно предписанию УФАС диспансеру необходимо до 18 августа внести изменения в закупочную документацию, устранив допущенные нарушения.Фото: «Номер один»