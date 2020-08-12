Поиски Ан-2 смещены на границу Иркутской области и Бурятии

Площадь территории, обследованной с воздуха и на земле, превысила 25 тысяч квадратных километров



Наземные группы операции по поиску пропавшего в Восточных Саянах самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» сегодня вертолетом Ми-8 переброшены в район реки Китой и ее притоков, сообщили Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии.



«Дополнительно направляется группа спасателей для поиска пропавшего самолета в район административной границы Иркутской области с Окинским и Тункинским районами Бурятии» - комментирует Геннадий Буянтуев, директор Центра по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, находящийся в зоне поисков пропавшего самолета.



За прошедшие сутки проведено семь вылетов 4 бортами Ми-8, обследована территория Окинского района Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 2360 квадратных километров. Проведен один вылет дрона, который обследовал территорию Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 230 квадратных километров. Организован поиск двумя сводными группами наземной группировки по двум маршрутам. В этой работе участвовали 12 человек. Они обследовали 40 квадратных километров.



Всего со времени начала поисков осуществлено 99 вылетов семи авиабортов: Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Площадь обследованной территории превышает 23 тысячи квадратных километров. Совершено 11 полетов беспилотников, которые облетели 1664 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано более 446 квадратных километров.



Поиски результатов не дали, но они продолжаются.



Фото: пресс-служба администрации Тункинского района

