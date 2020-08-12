В Улан-Удэ продолжается подъем уровня рек Селенга и Уда

До критических отметок пока далеко, паводковая обстановка находится на контроле



В Улан-Удэ сегодня утром уровень реки Селенги составил 178 см, повышение за сутки - 11 см, критическим считается уровень 330 см. На реке Уда – 111 см, по сравнению со вчерашним днем повышение уровня воды составило 8 см, критический уровень – 400 см, сообщили в мэрии города.



В ходе планерного совещания мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил постоянно контролировать состояние подъездных путей к СОНТ «Судостроитель», где ранее была размыта основная дорога.



Сейчас движение здесь осуществляется по объездной дамбе. В настоящий момент силами Комитета городского хозяйства производится подсыпка низменных участков. Работы планируют завершить в ближайшие два дня, после чего движение по дамбе будет закрыто, доложил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Советского района Игорь Франк.



Также в рамках мониторинга паводковой обстановки управлением по ЧС совместно с администрацией Советского района производится объезд ДНТ и СНТ, где ожидается подъем воды. На сегодня обследовано 10 из 18 ДНТ.



«При обследовании мы обновляем паспорта всех дачных и садовых товариществ, тем более, сейчас, когда люди там постоянно проживают, чтобы знать уточненные списки инвалидов, детей и беременных женщин. Отмечается выход грунтовых вод в смотровых ямах гаражей частного сектора. Подтоплений жилых домов не зафиксировано», - уточнили в управлении по ЧС.



Паводковая обстановка находится на контроле Управления по ЧС, специалистами производится ежедневный обмен информацией с Гидрометцентром. Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Бурятии ежедневно направляет в единую диспетчерскую службу Улан-Удэ информацию об изменениях уровня воды в реках Селенга и Уда, а также в основных притоках Селенги.



Напомним, для защиты населения и территорий от возможного подтопления и уменьшения возможного ущерба в период летнего паводка с 11 августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел на территории города режим «Повышенная готовность».



Фот: ulan-ude-info.ru

