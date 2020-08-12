Бурятия превращается в одну из ключевых урановых «провинций» России

АО «Хиагда» будет обеспечивать более 30% производства урана для нужд госкорпорации «Росатом»



Поступательное развитие АО «Хиагда» позволит обеспечивать более 30% производства урана для нужд госкорпорации «Росатом». Об этом заявил в Бурятии в ходе рабочей поездки на АО «Хиагда» первый заместитель генерального директора - исполнительный директор уранового холдинга «Атомредметзолото»» Виктор Святецкий. Он оценил итоги работы предприятия в первом полугодии и обсудил перспективы развития уранодобычи в Бурятии, сообщили в пресс-службе «Хиагды».



На совещании генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев рассказал о том, что за шесть месяцев этого года финансовый результат предприятия превысил плановые показатели. Несмотря на пандемию, трудовому коллективу удалось обеспечить стабильность непрерывных производственных процессов, не допустить срыва планов.



«Одной из главных мер по защите персонала предприятия от опасного заболевания стало увеличение продолжительности вахты до 45 суток до конца 2020 года. Конечно, новый график работы сегодня вызывает определенные неудобства для всех нас, но эта мера необходима в сложившихся условиях, с целью сохранения здоровья сотрудников и обеспечения стабильности работы предприятия», - отметил Андрей Гладышев.



Он также напомнил о том, что в первом полугодии нынешнего года Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию согласовала «Хиагде» технические проекты разработки Количканского и Дыбрынского урановых месторождений.



Виктор Святецкий поздравил трудовой коллектив с подтверждением высокого статуса «Лидер производственной системы «Росатома», вручив диплом. Предприятие подтверждает это звание третий год подряд. В 2019 году на АО «Хиагда» было открыто около тридцати ПСР-проектов. От сотрудников поступило полторы сотни предложений по улучшениям производства.



Фото: АО «Хиагда»

