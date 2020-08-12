В Улан-Удэ за нарушение антиковидных норм закрыт фитнес-клуб

На игнорирование этих норм в клубе «Импульс» Роспотребнадзору пожаловался горожанин



В Улан-Удэ управлением Роспотребнадзора по Бурятии в административном порядке на 90 суток приостановлена работа итнес-клуба «Импульс» в 113-м квартале, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



При проверке, проведенной на основании обращения горожанина, в фитнес-клубе выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности: в помещениях не оборудована система механической вентиляции и отсутствует устройство по обеззараживанию воздуха. Организация входного фильтра работников, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств не обеспечена.



В целях пресечения нарушений и недопущения риска распространения инфекции управление возбудило административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Октябрьский районный суд. Улан-Удэ вынес постановление о приостановлении деятельности фитнес- клуба «Импульс» на срок до 90 суток.



Отметим, ранее подобных жестким санкциям в основном подвергались предприятия общепита.



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