В Бурятии отремонтируют еще 20 километров дороги до Нового Уояна

На эти цели республике выделили 300 млн рублей





Правительство России приняло решение о выделении более 6 млрд рублей на ремонт дорог в 14 регионах России, в число которых вошла Бурятия.

Дополнительные 300 млн рублей будут направлены на продолжение реконструкции участка с 271 км по 291 км автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, реконструкция трассы ведется с 2003 года. На сегодняшний день отремонтировано и введено в эксплуатацию более двухсот километров автодороги, общая стоимость реконструкции уже составила несколько миллиардов рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии