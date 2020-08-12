В Бурятии с фонда капремонта взыскали 100 тысяч за потоп в квартире

Жилье горожанина затопило из-за некачественного ремонта крыши





Судебные приставы Бурятии взыскали с Фонда капитального ремонта в пользу жителя Улан-Удэ задолженность за материальный ущерб, причинённый ему во время ремонтных работ.

Как сообщили в УФССП Бурятии, в одном из многоквартирных домов города подрядная организация по заказу фонда проводила капремонт крыши. Однако в результате некачественного ремонта произошло затопление квартиры одного из жильцов верхних этажей.При обследовании квартиры выяснилось, что вода с крыши затопила зал, спальню и кухню. В результате были повреждены потолочное покрытие и обои на общей площади 18 кв.м. Кроме того, образовалась плесень в местах протекания.Эксперты оценили стоимость ремонта в квартире в 81 тысячу рублей. Суд требования пострадавшего удовлетворил в полном объёме и постановил взыскать с фонда ущерб вместе с судебными расходами на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.На сегодняшний день вся сумма долга перечислена на счет взыскателя.Фото: «Номер один»