Мэрия Улан-Удэ требует встречи зимы «во всеоружии»

«Ресурсники» соблюдают графики, но стараются улизнуть от приёмки работ городом



Во всех районах Улан-Удэ работы по подготовке к отопительному сезону в целом идут по графику. Это констатировали участники планерного совещания под председательством мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова. Структурные подразделения, администрации районов отчитались о подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщили в городской администрации.



Игорь Шутенков поручил обратить особое внимание на качество и сроки проведения работ в преддверии отопительного сезона. «Мы должны быть во всеоружии. Все наши системы, котельные должны быть готовы к отопительному сезону», – отметил он.



На сегодняшний день на 58% выполнены ремонтные работы ТГК-14. В частности, из 50 участков тепловых сетей заменено 38 участков. На одном из участков работы были закончены без приемки города. Подрядная организация будет вскрывать этот участок для дополнительной проверки Комитетом городского хозяйства. В этом году теплоэнергетики должны отремонтировать пять котлов. Работы с четырьмя из них уже закончены, но представителей комитета результат не устроил.



«Участвовали в приёмке четырех котлов. Два приняты, по остальным двум есть замечания, сейчас их устраняют. По ремонту надземной тепловой изоляции все работы сделаны. Даны замечания, их также устраняют. Работы идут согласно графику», – сообщил председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.



Замечаний по подготовке к отопительному периоду к МУП «Водоканал» нет. Замена водопроводных сетей (3,8 км), канализационных сетей (311 метров) идет по графику. «МРСК Сибири» отремонтировали почти 9 км воздушных линий. Но в приемке из десяти объектов город присутствовал на четырех.



«На имя руководителя предприятия направлено письмо, чтобы нас вызывали на приёмку. Сети отремонтированы, но в приёмке пока мы не участвовали», – подчеркнул председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Полным ходом идет подготовка многоквартирных домов к зиме. Готовность по промывке и опрессовке многоквартирных домов составляет 82 %, по установке клапанов – 50%, по выполнению наладки тепловых пунктов – 36%. Всего промыто 1728 домов, опрессовано 1636 домов. Есть смещение графика по выдаче паспортов готовности к зиме.



«Это связано с организационными моментами. По ТГК-14 у нас были вопросы по инспекторам, по организации работы. На сегодняшний день все вопросы сняты. За прошлую неделю сдали 303 дома. Сейчас на штабах отрабатываем, на неделю ставим задание по приемке домов от управляющих компаний», – пояснил Сергей Гашев.



Отметим, что желание городских властей принимать участие в приёмке всех объектов, готовящихся к надвигающейся зиме, явление знаковое. Равно, как и желание энергетиков и других инфраструктурных компаний увильнуть от муниципальной опеки. Не исключено, их к этому подвигает жесткий контроль муниципалитета за ремонтом городских дорог, ознаменовавшийся серией скандалов с подрядчиками.



Фото: ulan-ude-info.ru

