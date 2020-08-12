В Бурятии затонул лесовоз, скатившийся с парома в Селенгу

Во время перевоза большегрузной техники на пароме оторвало направляющий трос



В Бурятии приостановлена доставка лесовозов с одного берега Селенги на другой из-за происшествия, случившегося накануне. Вечером 11 августа на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» в поселке Ильинка во время перевоза на пароме большегрузной техники оторвало направляющий трос.



Лесовоз с прицепом скатился в реку и затонул, ориентировочно на глубине около 4 метра. Паром прибило к острову в 500 метраъ ниже по течению. Пострадавших нет. Проведены работы по креплению парома к берегу острова.



Сегодня утром из Улан-Удэ на место инцидента выехали сотрудники улан-удэнского инспекторского участка ГИМС для выяснения обстоятельств произошедшего. К месту отрыва парома направился катер-буксир из Улан-Удэ. Ремонтные работы будут проведены в ближайшее время собственником переправы.



Отметим, в настоящий момент на территории республики из-за подъема уровня воды в реках, временно закрыты четыре паромные переправы, две из которых находятся на реке Чикой и две на Селенге.



Фото: 03.mchs.gov.ru

