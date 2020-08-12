Алексей Цыденов «выпал» из соцсетей

Однако находится в ТОП-10 рейтинга и по числу позитивных, и по числу негативных упоминаний



Глава Бурятии Алексей Цыденов возглавил рейтинг падения глав регионов по числу упоминаний в соцсетях за июль нынешнего года. Он занял в нем 76-е место, опустившись сразу на 41 позицию, так как был упомянут 3600 раз, что 7130 упоминаний меньше, чем было месяцем ранее.



Ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях проводит



Заметны изменения тональности публикуемых сообщений: доля нейтральных постов сократилась, а позитивных и негативных оценок стало больше. В июле пользователи соцсетей оставили почти 1,9 миллиона сообщений с упоминанием глав российских регионов, что на 100 тысяч больше по сравнению с июнем. Нисходящий тренд, который наблюдался после постепенного падения интереса к теме коронавируса и борьбе региональных властей с пандемией, сменился незначительным, но все-таки ростом, главными причинами которого следует считать переход в более активную фазу избирательных кампаний в выборных регионах, а также события в Хабаровском крае.



Собственно, основной прирост сообщений и обеспечил Михаил Дегтярев, назначение которого активно обсуждали пользователи соцсетей. Он занял должность врио главы региона только 20 июля, но за 11 дней успел набрать 627 тысяч упоминаний в соцсетях. Наибольшего прироста сообщений в июле добились: Рамзан Кадыров, Чечня (+83 тысячи), Александр Беглов, Санкт-Петербург (+6 тысяч) и Владимир Сипягин, Владимирская область (+3,6 тысячи).



Первое место в июле занял все тот же Михаил Дегтярев, на втором месте — Сергей Собянин, Москва, на третьем — Рамзан Кадыров, на четвертом — Андрей Воробьев, Московская область, на пятом — Дмитрий Азаров, Самарская область.



Иными словами, в падении главы Бурятии по числу упоминаний нет ничего необычного. Обитателей соцсетей интересовали крупные регионы и федеральные новостные тренды, в которые Бурятии не попадала.



А вот по числу позитивных сообщений в соцсетях глава Бурятии вошел в ТОП-10. Здесь он на девятом месте – 10,86 процента. Так же в первой десятке Алексей Цыденов оказался и по числу негативных упоминаний – 12,44 процента.



Стоит отметить, что общая доля позитивных сообщений о главах региона выросла на 1 процент и составляет 3 п.п., однако еще заметнее в июле увеличилась доля негативных сообщений — на 1,5 процента, достигнув 9,5 п.п. При этом баланс распределения сообщений по социальным сетям постепенно меняется в пользу западных сервисов. На первом месте по-прежнему ВКонтакте (26,4%), на втором месте — Одноклассники (27,1%), на третьем — Facebook (17,98%), на четвертом — Twitter (12,9%), на пятом — Instagram (6,5%). В июле наблюдается рост упоминаний в Facebook и Twitter, которые являются более оппозиционными площадками. Такая динамика объясняется, прежде всего, хабаровским кейсом.



Согласно, выводам и прогнозам Центра политической конъюнктуры, количество сообщений с упоминанием глав регионов будет увеличиваться. Особое внимание будет привлечено к главам регионов, в которых 13 сентября пройдут выборы, первичные проявления этой тенденции проявились уже в июле. С ростом числа сообщений и обострением политической борьбы следует ожидать роста доли негативных комментариев в адрес глав регионов. Это сезонное явление, обусловленное электоральным циклом.



Кроме того, за счет политизации доля сообщений в Facebook и Twitter будет увеличиваться, что наблюдается последние два месяца. Кроме того, правила продвижения материалов в Facebook позволяют проводить политические кампании, что также будет способствовать росту числа упоминаний глав регионов в этой соцсети.



Фото: «Номер один» Глава Бурятии Алексей Цыденов возглавил рейтинг падения глав регионов по числу упоминаний в соцсетях за июль нынешнего года. Он занял в нем 76-е место, опустившись сразу на 41 позицию, так как был упомянут 3600 раз, что 7130 упоминаний меньше, чем было месяцем ранее.Ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях проводит Центр политической конъюнктуры . Его аналитики констатировали, что приближающиеся выборы глав регионов, а также отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала и приход на должность врио главы региона Михаила Дегтярева привели к росту общего числа сообщений о российских губернаторах в соцсетях.Заметны изменения тональности публикуемых сообщений: доля нейтральных постов сократилась, а позитивных и негативных оценок стало больше. В июле пользователи соцсетей оставили почти 1,9 миллиона сообщений с упоминанием глав российских регионов, что на 100 тысяч больше по сравнению с июнем. Нисходящий тренд, который наблюдался после постепенного падения интереса к теме коронавируса и борьбе региональных властей с пандемией, сменился незначительным, но все-таки ростом, главными причинами которого следует считать переход в более активную фазу избирательных кампаний в выборных регионах, а также события в Хабаровском крае.Собственно, основной прирост сообщений и обеспечил Михаил Дегтярев, назначение которого активно обсуждали пользователи соцсетей. Он занял должность врио главы региона только 20 июля, но за 11 дней успел набрать 627 тысяч упоминаний в соцсетях. Наибольшего прироста сообщений в июле добились: Рамзан Кадыров, Чечня (+83 тысячи), Александр Беглов, Санкт-Петербург (+6 тысяч) и Владимир Сипягин, Владимирская область (+3,6 тысячи).Первое место в июле занял все тот же Михаил Дегтярев, на втором месте — Сергей Собянин, Москва, на третьем — Рамзан Кадыров, на четвертом — Андрей Воробьев, Московская область, на пятом — Дмитрий Азаров, Самарская область.Иными словами, в падении главы Бурятии по числу упоминаний нет ничего необычного. Обитателей соцсетей интересовали крупные регионы и федеральные новостные тренды, в которые Бурятии не попадала.А вот по числу позитивных сообщений в соцсетях глава Бурятии вошел в ТОП-10. Здесь он на девятом месте – 10,86 процента. Так же в первой десятке Алексей Цыденов оказался и по числу негативных упоминаний – 12,44 процента.Стоит отметить, что общая доля позитивных сообщений о главах региона выросла на 1 процент и составляет 3 п.п., однако еще заметнее в июле увеличилась доля негативных сообщений — на 1,5 процента, достигнув 9,5 п.п. При этом баланс распределения сообщений по социальным сетям постепенно меняется в пользу западных сервисов. На первом месте по-прежнему ВКонтакте (26,4%), на втором месте — Одноклассники (27,1%), на третьем — Facebook (17,98%), на четвертом — Twitter (12,9%), на пятом — Instagram (6,5%). В июле наблюдается рост упоминаний в Facebook и Twitter, которые являются более оппозиционными площадками. Такая динамика объясняется, прежде всего, хабаровским кейсом.Согласно, выводам и прогнозам Центра политической конъюнктуры, количество сообщений с упоминанием глав регионов будет увеличиваться. Особое внимание будет привлечено к главам регионов, в которых 13 сентября пройдут выборы, первичные проявления этой тенденции проявились уже в июле. С ростом числа сообщений и обострением политической борьбы следует ожидать роста доли негативных комментариев в адрес глав регионов. Это сезонное явление, обусловленное электоральным циклом.Кроме того, за счет политизации доля сообщений в Facebook и Twitter будет увеличиваться, что наблюдается последние два месяца. Кроме того, правила продвижения материалов в Facebook позволяют проводить политические кампании, что также будет способствовать росту числа упоминаний глав регионов в этой соцсети.Фото: «Номер один»